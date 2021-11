Hrvatska ima tri korona free sela na području Đakovštine. Nemaju trgovine, kafića, a 70 posto stanovništva su starije stanovništvo.

Vodimo vas u Đakovštinu - u tri sela u koja korona nije ušla od početka pandemije. Kako je to moguće i na koji način ljudi tamo žive - provjerila je Matea Drmić.

"Pustim ovce tu dole u livade i ja se korone ne bojim. Odemo do trgovine, doktorice, inače ne idemo nikud", govori Mario Špernoga iz Milinca.

"Kod kuće sam skroz. Imam djecu, unučad, snahu i više nikog", izjavila je Ana Špernoga iz Milinca.

"Nikud ne idemo puno, s nikim se puno ne družimo i to je to. Eto, družim se s ovcama najviše", komentira Dušanka Vidaković iz Paučja.

Iako sretni jer korone nema, nesretni su jer u selu nema ničega pa ni trgovine. Snalaze se na razne načine.

"Bila je pokretna trgovina sad nemamo ni trgovine ni pokretne ni nikakve. I onda kad neko nekud ide onda molim hoćeš mi kupit to, to već mi mrsko, već me sram naroda, a sama ne mogu", objašnjava Vidaković.

Oni koji pak mogu kažu zaštite se na sve načine.

"Idemo mi i u grad, ali se koriste maska, rukavice i to je to", rekao je Njegoslav Momčilović iz Ratkova Dola.

Milinac, Paučje i Ratkov Dol broje 40-ak domaćinstava, 70 posto je starija populacija, ali ima i mladih i djece. Iako korone nema, u njihovim selima nema ni slavlja. Malena Mia svoj prvi rođendan proslaviti - neće.

"Da ne bi netko došao iz susjednog grada pa nam donio to, to nam ne treba, hvala. Bojimo se, pogotovo što sad ovo mladi svijet umire baš me ono strah", govori Anamarija Petrović iz Paučja.

Iako se boje tek rijetki o cjepivu razmišljaju.

"Pa što ćemo se cijepit kad nema korone", navodi Ana Špernoga iz Milinca.

"Mislim nema korone, ne bi se ni cijepio. Ako bude se moralo cijepimo se što da radimo", govori Momčilović.

A dokad će ih izoliranost štititi od virusa - bolje spriječiti nego liječiti!

