Tri mjesta u Slavoniji nisu zabilježila niti jedan slučaj zaraze koronavirusom. No, to nije iznenađenje budući da stanovnici nemaju trgovinu, kafi, autobusnu stanicu ili bilo koji sadržaj zbog kojeg bi se mogli okupljati na jednom mjestu.

Milinac, Ratkov Dol i Paučje - korona-free mjesta na području sjeverozapadne Đakovštine. Mjesta nemaju autobusnu liniju, dućan, gostionicu, a 70 posto stanovnika su starije osobe. Sva tri mjesta, orema popisu stanovništva iz 2001. i 2011. godine imaju samo 139 stanovnika.

Od početka pandemije u tim mjestima niti jednom nije zabilježena zaraza COVID-om. "U ta tri sela nikada nije bilo korone jer nemaju toliko mlade populacije koja bi izlazila van, nemaju puno kontakata s područjima gdje se okuplja veći broj ljudi. Također, do ta tri sela nema ni autobusnih linija, u njih vozi jedino školski autobus po djecu za vrijeme škole", rekao je načelnik općine Levanjska Varoš Slavko Tidlačka.

Kako nemaju gotovo nikakvog sadržaja u mjestima, ne mogu se niti zaraziti. "Tri sela opskrbljuju se osnovnim namirnicama u pokretnom dućanu, pa i to umanjuje mogućnost zaraze. Sve to upućuje da su ljudi na neki način izolirani, pa time i zaštićeni", naveo je načelnik.

Za Glas Slavonije Eva Mariček, stanovnica Milinca, rekla je da se njezina obitelj cjepila. "Mi se ovdje osjećamo sigurno, no strahujem za četvero djece i desetero unučadi što žive u većim mjestima. Velika smo familija, no do sada je samo kćerin muž iz Našica imao koronu. Muž i ja smo se cijepili, Pfizerom, dva puta, ja u Đakovu, a on se uspio cijepiti u mjesnoj ambulanti u Varoši, bolestan je."

"Zdravstvena sigurnost očito je u izoliranosti. Tko se hoće izolirati, neka dođe k nama, u šumu, branje šumskih, ekoloških plodova", zaključio je načelnik.