Na koronavirus je testirano više od 15.000 vozača kamiona u Engleskoj koji su danima ostali zaglavljeni čekajući prelazak u Francusku.

Ministar prometa Grant Shapps u subotu je na Twitteru objavio da je dosad obavljeno 15.526 testova, a pozitivnih je samo 36.

Samo vozačima s negativnim testom dopušteno je prijeći granicu morem ili tunelom iz Engleske u Francusku.

Francuska je zatvorila granice prema Velikoj Britaniji prije tjedan dana zbog straha od novog soja koronavirusa koji je otkriven u Engleskoj.

Zbog tog je poteza tisuće vozača kamiona ostalo zaglavljeno za vrijeme božićnih blagdana.

U srijedu su se London i Pariz dogovorili o ponovnom otvaranju, pod uvjetom da se svi vozači koji stižu iz Engleske testiraju prije prelaska na kontinent.

Napušteno uzletište Manston u Kentu, pretvoreno u divovsko parkiralište dok su mnogi vozači čekali u svojim kamionima da budu testirani, sada je prazno, rekao je Shapps.

Više od 1000 pripadnika vojske pomagalo je u toj akciji.

Update on Kent lorry situation: 15,526 #Coronavirus tests now carried out. Just 36 positive results, which are being verified (0.23%).



Manston now empty and lorries should no longer head there please. pic.twitter.com/RPBC5Rsd2C