Nakon gotovo dva mjeseca 31. siječnja istječu aktualne mjere za suzbijanje epidemije koronavirusa. Premijer Andrej Plenković jučer je održao sastanak s članovima Stožera nakon kojeg je ministar zdravstva Vili Beroš dao prve naznake koje bi se mjere prvo trebale popustiti.

Naglasio je i kako je njegovo nastojanje za relaksacijom nešto kao nagrada hrvatskom narodu za odgovorno ponašanje i zahvala za ovu epidemiološku situaciju, ali da to mora biti u skladu s dobrom epidemiološkom slikom u čitavoj Europi.

Prve mjere koje bi se trebale popustiti tako su vezane za sportske aktivnosti, a sve se glasnije spominje otvaranje teretana.

Ministar Beroš najavio je i kako bi se u škole uskoro mogli vratiti i učenici od 5. do 8. razreda jer online nastava nije adekvatna, ali se prije toga mora sagledati širi kontekst.

"Online nastava nije adekvatna, ali moramo sagledati rizik odlaska u škole. Imamo jako dobru epidemiološku situaciju, ali moramo gledati širi kontekst", kazao je Beroš.

Od 1. veljače prodaja kave za van u kafićima?

Sve se glasnije spominje da bi se od 1. veljače kafićima mogla dopustiti prodaja kave za van, a može se čuti i kako se razmišlja o otvaranju terasa.

Podsjetimo, žestoke reakcije ugostitelja stizale su upravo na odluku prema kojoj kafići ne mogu prodavati ni kavu za van, ali to mogu kiosci, benzinske pumpe i pekarnice. Nakon što su, kako kažu, došli do plana Stožera prema kojem bi terase kafića ostale zatvorene do ožujka, ostavke su podnijeli Marin Medak i Vedran Jakominić, čelni ljudi Nacionalne udruge ugostitelja.

Jelena Tabak, nova predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja, sinoć se u Dnevniku Nove TV osvrnula na najave ministra Beroša te poručila kako se nada da će svi ugostiteljski objekti steći pravo jednakosti dok traju restrikcije.

Dodala je kako ugostitelji nisu očekivali naglo popuštanje mjera, ali jednakost u obavljanju rada pod restrikcijama jesu. Nejednakost kafića, restorana i hotela već neko vrijeme muči ugostitelje.

Zatvoreno više od 1000 objekata

''Strašno nas je to mučilo. Vidjeli smo da se epidemiološki ta djelatnost jako sigurno može odrađivati, a to kafići nisu mogli raditi'', istaknula je Tabak.

Rekla je kako je već sada trajno zatvoreno više od 1000 ugostiteljskih objekata.

''Dok su financijske mjere na snazi, moći ćemo čekati bolja vremena. I dalje tražimo nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta, naknadu fiksnih troškova i tri posto prometa iz 2019. godine kao bespovratnu financijsku injekciju da ugostitelji stanu na noge dok ne krene posao, kakav god on bude'', zaključila je Tabak.

Što je sve točno na stolu i koje će se mjere zaista popustiti, trebali bismo saznati do kraja tjedna, a u anketi nam možete odgovoriti treba li otvoriti kafića i restorana.

