Osim Slovenaca i Austrijanaca, Italija nam komplicira situaciju. Talijanska vlada propisala je da se svi putnici koji ulaze u Italiju iz Hrvatske trebaju testirati na COVID-19. Talijani su već počeli otkazivati rezervacije na hrvatskom dijelu Jadrana.

Novi udarac hrvatskom turizmu zadala je Italija. Taman u vrijeme kada najveći broj Talijana pakira kofere za dolazak na hrvatsku obalu, umjesto njih stižu otkazivanja.

''To je odluka koja je donesena jučer, tako da već bilježimo otkazivanja samih rezervacija'', kazao je direktor kampa Massimo Piutti.

I sve to zbog nove odluke talijanske vlade koja je jasna – sve osobe koje ulaze u Italiju iz Hrvatske moraju prilikom ulaska pokazati negativan test koji nije stariji od 72 sata ili se u roku od 48 sati, od ulaska u Italiju, moraju testirati.

Nekima odluka nije jasna

''Cijelo jutro primamo pozive talijanskih turista kojima je žao zbog ove odluke. Međutim, pokazuju i dalje interes za Hrvatskom i žele doći u Hrvatsku'', kaže Viviana Vukelić, direktorica Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Italiji.

A onima koji su već tu, odluka njihove vlade nije jasna. ''Čudi me jer mislim da imamo previše slučajeva u Italiji. Ne znam sada točno kako je u Hrvatskoj, ali mislim da ste imali relativno malo slučajeva u odnosu na Italiju'', govori Talijanka Melani.

Je li u pitanju zavist?

No, to ih nije spriječilo da nas, uz Maltu, Španjolsku i Grčku stave u rizičnu skupinu. Sve su to zemlje, napominju iz turističkog sektora, glavi konkurenti Italiji.

''Ako ćemo biti malo sarkastični, mislim da je to sve samo ne slučaj. To su sve zemlje koje u ovom momentu imaju najviše Talijana. Iz kojeg razloga je Italija povukla ovaj potez kada je špica turističke sezone, možemo samo nagađati'', kaže Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK.

U Lijepoj Našoj trenutačno se sunča oko 46.000 Talijana. ''Hrvatska ove godine ima u ovim zadanim okvirima zaista sjajne turističke rezultate i sigurno tu ima malo zavisti'', smatra Veljko Ostojić iz Hrvatske udruge turizma.

No, zadaća je jasna – epidemiološkom situacijom ne smijemo dati ni najmanje povoda za takve odluke.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr