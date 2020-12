Dok stožeri traže načine da zauzdaju pandemiju koronavirusa, u metropoli su se razbuktale tajne zabave. Osim u tajnim klubovima, okupljanja se dogovaraju i preko zatvorenih Facebook grupa, ali i putem Instagrama.

Nakon što su donesene mjere o maksimalnom broju od 10 ljudi na privatnim zabavama, mladi pronalaze način kako noćni život i dalje održati živim. Većinom se skupljaju u prostorima studentskih domova, kao i u stanovima te privatnim kućama, dok neki noćne klubove sele u - hotele. Prema informacijama s društvenim mreža čini se kako su upravo hoteli postali nova meka mladih željnih zabave (koji si to mogu priuštiti).

U jednoj grupi na društvenim mrežama organizator hotelske zabave ogradio od kritika te je samo šturo rekao kako u opisu grupe piše da članovi poštuju mjere Stožera. To, prije našeg upita nije pisalo - već je dodano naknadno.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prošli tjedan uputio je poziv svima:"Oni koji imaju informaciju da se bilo što odvija ili izvan predviđenog radnog vremena ili na nekim ilegalnim lokacijama da obavijeste ili policiju ili civilnu zaštitu ili Državni inspektorat i sigurno će se djelovati i to vrlo strogo".

Policija je u utorak pojasnila koje su njihove ovlasti ukoliko netko prijavi privatnu zabavu. ''Policiji se ne daju nove ovlasti jer policijske ovlasti i nisu propisane tim zakonom. Policija je i do sada provjeravala pridržavanje mjera, a u okviru izmjena doći će samo do toga da će mjere biti ugrađene u zakon. Ovdje se radi samo o proširenju kruga ljudi, osoba koji će to provoditi. Kazne mogu izdavati inspektori civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata i policajci", objasnio je Davor Posilović, načelnik Sektora policije u PU zagrebačkoj.

Nadovezao se i na pitanje mogu li pripadnici Civilne zaštite pozvoniti nekome na vrata. "Djelovanje Civilne zaštite bit će u okviru njihovih ovlasti. Ovlasti koji se tiču u zadiranje ljudskih prava provodi policija. Ako Civilna zaštita nešto ne bude mogla riješiti, tražit će pomoć policije koja će takvu pomoć pružiti", objasnio je.

Kako izgledaju ilegalne zabave u jeku pandemije: ''Sad znamo kako to organizirati"

Splitski studenti partijali na Kampusu, dvojica mladića prijavljena zbog remećenja reda i mira

Dok se u privatnim grupama dogovaraju druženja i zabave, na sjednici Vlade u ponedjeljak se razgovaralo o kaznama za nepridržavanje mjera. Naime, jedna od mjera je da na privatnim okupljanjima i svečanostima može biti najviše 10 osoba. ''Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, vlasnik odnosno posjednik privatnog prostora ako organizira ili dopusti održavanje privatnog okupljanja protivno odlukama", rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.