U mračnoj uličici u Parizu nalazi se djelomično otvoreni ulaz u napušteni podzemni željeznički tunel u kojem se odvija ilegalni ''rave party' za 300 ljudi koji traže bijeg iz ''lockdowna'' uvedenog Francuskoj zbog jačanja drugog vala pandemije.

"Zatvori vrata", šapće vratar skriven u sjeni do koje dopire samo svjetlost s mobitela partijanera. Ulaznice od 15 eura za subotnji party "I Want to Break Free" prodavale su se članovima privatne Facebook grupe. Razgrabljene su u nekoliko sati.

No adresa privatnog događaja u 13. okrugu bila je tajna do posljednjeg trenutka. Pravila su stroga - dođi sam ili u grupi do najviše troje ljudi između 20 i 21 sat.

Pulsirajuća techno glazba odjekivala je iz špilje okićene neonskim svjetlom i psihodeličnim projekcijama na zidovima. Plesači su pohrlili na prašnjavi podij pokraj šanka i pozornice s DJ-om.

"Odlučili smo pružiti otpor i objaviti ovaj poziv da se zajedno sakrijemo i zabavljamo jer više nema mjesta gdje se mladi mogu okupiti", rekao je 27-godišnji organizator. Nije htio reći svoje pravo ime i zatražio je da ga se naziva "Alexandre".

"Sada znamo kako to organizirati, u manje od dva sata možemo se naći bilo gdje i imati privatnu zabavu poput ove", rekao je Alexandre. Ako ga uhvate, Alexandre bi mogao dobiti do 15.000 eura kazne.

Mentalno zdravlje

Ivan (23) i njegova djevojka sjede blizu zvučnika iz kojih trešti i promatraju ljude koji ulaze. Većina ih nije nosila maske. "Upravo sam dobio prvi posao, ugovor za stalno, puno sam radio pa sam se stvarno morao ispuhati", rekao je Ivan. "Zatvaranje mi je izbacilo život iz ravnoteže. Nisam izašao iz stana cijeli mjesec - ovaj party mi je potreban za mentalno zdravlje'', dodao je.

Taj osjećaj očito je raširen jer je francuska policija već upala na desetke ilegalnih zabava od uvođenja djelomičnog zatvaranja zemlje u listopadu u borbi protiv novog vala koronavirusa.

Policija je u nedjelju rastjerala party u privatnom domu u Joinville-Le-Pontu, zapadno od Pariza i propisala novčane kazne za petnaestak ljudi zbog nepridržavanja mjera, otkrio je za AFP izvor blizak istrazi.

No policajci se nisu pojavili na podzemnom partyju u Parizu, otkrio je izvor iz policije za AFP u nedjelju. "Uglavnom saznajemo za tajne zabave kada se susjedi požale na buku", rekao je izvor.