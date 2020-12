Stižu teške optužbe na račun Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i talijanskog ministarstva zdravstva. Detaljni izvještaj o početnoj borbi s pandemijom u Italiji nestao je sa stranica WHO-a samo dan nakon što je objavljen, a nakon navodnog zahtjeva talijanskog ministarstva zdravstva.

Cilj izvještaja o pogreškama u upravljanju pandemijom bio je spriječiti smrti u budućnosti. Izvještaj je financirao Kuvajt, a uredili su ga znanstvenici iz Europe pod vodstvom Francesca Zambona iz WHO-a.

Italija je prva europska zemlja u kojoj se proširio virus, a prema posljednjim istraživanjima, moguće je da se prvi slučaj zaraze koronavirusom u Italiji proširio tri mjeseca ranije od prvog službeno zabilježenog slučaja.

Izvještaj naslova "Izazov bez presedana: Prvi reakcija Italije na COVID-19" od 102 stranice objavljen je 13. svibnja, a uklonjen idući dan, piše The Guardian. U njemu piše da talijanska strategija za borbu s pandemijom nije osvježena od 2006. godine, a zbog nepripremljenosti zdravstveni sustav je na pandemiju odgovorio "improvizirano, kaotično i kreativno".

Uklanjanje dokumenta navodno je tražio Ranieri Guerra, pomoćni generalni direktor WHO-a za strateške inicijative koji je bio član talijanskog ministarstva zdravstva od 2014. do 2017. godine i prema tome je bio odgovoran za kreiranje novog plana za porbu protiv pandemije prema smjernicama WHO-a i ECDC-a te je jedan od članova vladine radne skupine za borbu s COVID-om.

Upravo se taj nedostatak plana za borbu s pandemijom navodi u izvještajima istraga o prvom valu pandemije koje razmatraju mogućnost da su vlasti odgovorne za smrt desetaka tisuća ljudi zbog nemara.

WHO je odgovorio The Guardianu da "surađuju s talijanskom vladom" kako bi razriješili slučaj" te su kazali kako izvještaj nije ponovno objavljen jer je u pripremi novi. Talijansko ministarstvo kaže da je to dokument WHO-a s kojim oni nemaju veze.

Ako istraga tužitelja iz Bergama, jedne od talijanskih pokrajina koja je pretrpjela najveću štetu, zaključe da je zastarjeli plan borbe s pandemijom uzrok kaosa u prvom valu, u sudnici bi se mogli naći svi talijanski ministri zdravstva od 2013. godine.