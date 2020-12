Švedska vlada u petak je uvela do sada najstrože mjere suzbijanja širenja COVID-a u drugom valu pandemije, a koje uključuju preporuke za nošenje maski u sredstvima javnog prijevoza i zatvaranje gospodarskih aktivnosti koje nisu neophodne.

Švedske vlasti do sada su se tvrdoglavo opirale uvođenju karantena i tijekom pandemije držale su otvorenima škole, poduzeća i restorane. No težak drugi val pandemije s rekordnim brojevima novozaraženih gotovo svakog tjedna u posljednja dva mjeseca, natjerao je vladu da poduzme više.

Premijer Stefan Lofven u petak je rekao da će se sve gospodarske aktivnosti koje nisu neophodne, poput teretana, bazena i knjižnica, zatvoriti do 24. siječnja. Također je rekao da vlada sada preporuča nošenje maski u sredstvima javnog prijevoza u najfrekventnijim satima.

"Činimo što smo činili tijekom cijele pandemije, prave mjere u pravo vrijeme. I to je to", rekao je Lofven. S gotovo 8000 smrtnih slučajeva, broj umrlih od koronavirusa po stanovniku nekoliko je puta veći nego u susjednim zemljama, no niži je nego u nekim europskim državama koje su se opredijelile za karantene.