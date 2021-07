Premijer Andrej Plenković potvrdio je na konferenciji za medije da se neće uvoditi obavezno cijepljenje, ali će se činiti sve da se osigura što veća procijepljenost stanovništva kako bi se što uspješnije izvukli iz krize s epidemijom.

“Naš je cilj da pojačanom dinamikom cijepljenja smanjimo moguću smrtnost na najnižu moguću razinu, to je jedini način da se svijet dugoročno obrani od pandemije'', rekao je premijer.

''Govorili smo o pametnom korištenju COVID potvrda i velika je razlika između toga i obaveznog cijepljenja. jer COVID potvrda je tro, oni koji su se cijepili, koji su preboljeli i na temelju negativnog teksta'', istaknuo je Plenković. Dodaje kako je ministar Beroš prije nekoliko dana naveo koliko je ljudi cijepljeno među oboljelima.

''Svatko tko sada vlastitim odabirom necijepljenja, može se dogoditi, zaraza, hospitalizacija, pa Mirogoj... Znači imamo sredstvo zaštite, ali se ne štitimo. Ako već nećemo slušati Vladu, mada ja ne vidim ni razloga za to, neka slušaju liječnike, a ne da crpe informacije s društvenih mreža koje su neinformirane i nerelevantne'', smatra premijer.

Na pitanje smatra li da će zaista doći do kataklizmičkog prekida sezone, kako to najavljuju neki epidemiolozi, istaknuo je kako je zadatak epidemiologa da upozoravaju na najcrnje scenarije. Ja ne vjerujem da će do toga doći, ali u trenutku kada nastane stampedo, aha tu je opasnost, crveno je, velika su žarišta, vratite se ili ostanite tamo do kraja, ali ćete kasnije morati u karantenu, to će se dogoditi u roku u 48 sati. Nitko ne želi uvoziti svoje zaražene građane. Zato kažem, na nama je da budemo kredibilni, da smo što više procijepljeni''.

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je ranije danas na sjednici Gospodarskog socijalnog vijeća čija je tema bila COVID kriza. Sjednica je trajala više od tri sata i završila je zaključkom da Vlada neće uvoditi obvezno cijepljenje.