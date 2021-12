Nacionalni stožer civilne zaštite donijet će u srijedu sedam novih odluka, najavio je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova te prvi čovjek Stožera Davor Božinović, a ministar zdravstva Vili Beroš oštro je osudio prijetnje zdravstvenim radnicima i radnicama.

Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je nakon sjednice Vlade da će se u petak cijepiti i trećom dozom te je opetovao poziv na cijepljenje i ostalim građankama i građanima u skladu s preporukama struke.

Istaknuo je da je proteklog tjedna brojka novozaraženih pala za manje nego prije dva tjedna, ali se ne može reći je li to posljedica hladnijeg vremena ili kolanja omikrona.

Kazo je da danas imamo osam potvrđenih slučajeva omikrona, od čega su četiri u Zagrebu, a četiri u Splitu te je dvjestotinjak uzoraka poslano na sekvenciranje u ECDC, a ti rezultati dolaze s odgodom od 10 dana.

Božinović komentirao prosvjed na Markovu trgu

''Ne znam je li prosvjed na Markovu trgu prijavljen policiji'', kazao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova te prvi čovjek Stožera Davor Božinović.



''Prosvjedovati protiv mjera u Hrvatskoj nema nekog smisla jer imamo mjere koje su prilično izbalansirane i manje restriktivne nego u ostalim članicama Europske unije (EU). Međutim, svatko ima pravo iskazivati svoje nezadovoljstvo. Posao policije je osigurati javni red i mir i osigurati i da osigura nesmetano funkcioniranje institucija. To će činiti i ubuduće, ako bude prosvjeda'', poručio je Božinović.



''Unatoč smanjenju brojeva, naši brojevi zadnjih dana stagniraju. Omikron se širi puno brže od delta varijante. To dovodi do pooštravanja mjera u nizu zemalja, a omikron bi mogao brzo postati dominantna varijanta”, kazao je ranije na sjednici Vlade i ponovio da se ne razmišlja o popuštanjima ograničenja.



Stožer će danas donijeti sedam odluka, kazao je Božinović.



Pet odluka se odnosi na ograničavanje okupljanja, prelaska preko graničnih prijelaza, korištenje maski, rad trgovina i javni prijevoz.

U odluci o ograničavanju okupljanja uvodi se novost vezana uz javna okupljanja i događanja na otvorenom s više od 100 osoba, koje će se moći održati samo ako to odobri nadležni županijski zavod za javno zdravstvo, a ne kao dosad Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).



U izjavi za medije nakon sjednice Vlade Božinović je upitan je li takav odluka vezana uz proslave dočeka Nove godine kazao: ''Ta odluka je bila napisana tako da uz okvir i odobrenje HZJZ-a se mogu održavati skupovi koji ne uključuju, ne nužno, posjedovanje COVID potvrda. S obzirom na to da je HZJZ prilično zatrpan takvim zahtjevima, s obzirom na to da županijski zavodi za javno zdravstveno su verzirani za sve poslove oko praćenja epidemiološke situacije, mislimo da je to logična odluka''.

Odluka o privremenoj zabrani ulaska u Hrvatsku više se ne odnosi na područje Hong Konga, rekao je Božinović.

Na prijedlog Ministarstva rada i mirovinskog sustava uvedene su posebne sigurnosne mjere u djelatnost socijalne skrbi. Obvezno je testiranje na COVID-19 i za zaposlenike Centra za posebno skrbništvo, a COVID potvrda je obvezna i za korisnike centara za socijalnu skrb, njihovu pratnju i sve posjetitelje.



UŽIVO Sabor glasa o izmjenama zakona, na Markovu trgu mnoštvo prosvjednika zviždi i viče: "Nećemo ograde! Ne damo djecu!"

Božinović najavio sedam odluka: Ima i nekih promjena vezano za okupljanja i centre za socijalnu skrb

Upitan trebamo li svi provjeriti razinu antitijela prije nego primimo booster dozu, istaknu je da se radi o stručnom pitanju: ''Ja sam primio cjepiva bez da sam to testirao, ali jesam kasnije da vidim je li se povećala razina antitijela. Nakon treće booster doze se ta razina antitijela višestruko povećava, puno više nego nakon druge doze. Stoga proizlaze pozivi i upute, u nekim zemljama i pravila, da se uzima treća doza, sve u svrhu zaštite stanovništva''.