Premijer Andrej Plenković okupit će ministre i ministrice na redovitoj sjednici Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Na dnevnom redu sjednice Vlade su izmjene i dopune Zakona o javnom bilježništvu, Prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (EU) te izmjene i dopune Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (EU).



Na sjednici će biti iznesene i informacije o aktualnom stanju vezanom uz potres te uz koronavirus.



Gotovo istovremeno s druge strane Markova trga glasat će se o Konačnom prijedlogu zakona o sprječavanju sukoba interesa te izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, čime Sabor završava jesensko zasjedanje i odlazi na jednomjesečnu stanku.



MOST, pak, prikuplja potpise za referendum kojim, kako tvrde, želi ukinuti COVID potvrde, a na račun Stožera civilne zaštite mjesecima se redaju kritike sa svih strana. Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka prikupio je, pak, 34 potpisa zastupnika i zastupnica za podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu za ocjenom ustavnosti odluke o COVID-potvrdama, i to kako ističu, ne zbog sadržaja, odnosno COVID potvrda kao takvih, nego načina donošenja takve odluke.



Posljednih tjedana zaredali su i prosvjedi s kojih se može čuti zabrinjavajuće poruke, a sve više se prijeti liječniicima i medicinskim sestrama.



Epidemiološka situacija posljednjih tjedana ide na bolje iako situacija s cijepljenjem još uvijek nije zadovoljavajuća, a veliku dozu zabrinutosti izaziva i najnoviji soj korone - omikron koji se izuzetno brzo širi svijetom. Očekuje se produljenje aktualnih epidemioloških mjera na još dva tjedna.

Plenković se u utorak nakon sjednice u središnjici HDZ-a odgovarajući na novinarska pitanja osvrnuo upravo na najavljene nove prosvjede protiv koronamjera. Upravo je za danas na Markovu trgu zakazan jedan pod nazivom ''Bedem ljubavi" kojim će se okružiti Trg na kojemu su Vlada, Sabor i Ustavni sud.

Plenković je podsjetio da je Hrvatska demokratska država: ''Svatko radi svoj posao. Mi radimo što mislimo da je korisno za građane. Svatko tko se ne slaže ima pravo na prosvjed''.

A što ako MOST-ovo prikupljanje potpisa za referendum uspije, pitali su Plenkovića novinari, na što je on odvratio: ''O tom potom''.



Osudio je i prijetnje medicinskom osoblju te napad na liječnicu u Bjelovaru: ''To je jako loše, neprimjereno. Siguran sam da će policija napraviti izvješće i vidjeti ima li elemenata za kvalificiranje nekog djela koje bi se gonilo po službenoj dužnosti ili prekršaja. To je apsolutno neprimjereno. Ljudi koji se dvije godine bore za živote naših sugrađana, medicinske sestre, zdravstveno osoblje... ''

Što Vlada kani oko cijene goriva?

''Nakon što smo imali najliberalnije mjere u Europi imamo uvođenje COVID potvrde koja je praktički svugdje postala standard i da je sad to najednom neka velika tema. Mislim da je to otpočetka ispolitizirano, a vidite i sami od koga i zašto. Ti sitni profiteri koji onda animiraju ljude koji inače imaju zazor od cijepljenja, a i dalje ne vidim na temelju čega. Mislim da trebamo davati povjerenje znanosti i liječnicima, struci, epidemiolozima, onima koji se bore da što manje ljudi bude zaraženo i da što više Hrvata bude živo pa će onda imati i zaštitu svojih ljudskih prava. Stvari su vrlo jednostavne, ali tako je kako je'', kazao je Plenković.



Plenković osudio prijetnje liječnicima: ''Povjerenje moramo davati znanosti. Stvari su vrlo jednostavne''

Mjere će biti produljene, hoće li korona otkazati dočeke na trgovima i ulicama? ''Slušamo struku, kako procijene, tako ćemo i napraviti''

Novi-stari problem je i rast cijena goriva i opet se postavlja pitanje što će poduzeti Vlada. Daljnje postupanje ovisit će o cijenama na globalnom tržištu ovoga tjedna, poručio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u izjavi za medije uoči sjednice užeg kabineta Vlade u Banskim dvorima u utorak.



''Ono o čemu će ovisiti daljnje postupanje jesu cijene na mediteranskom odnosno globalnom tržištu ovoga tjedna. Ovaj tjedan će biti referentan za određivanje cijena idućeg utorka. Zasad ne poduzimamo ništa. Ako dođe do značajnije eskalacije, Vlada je dosada reagirala, a reagirat će i ubuduće'', kazao je Ćorić.

''Pričekat ćemo kraj tjedna i onda ćemo biti pametniji po pitanju idućeg utorka i prosjeka koji će generirati novu razinu cijena. Ovisno o kretanjima ovoga tjedna promišljat ćemo naše odluke za sljedeći tjedan'', poručio je ministar.