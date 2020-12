Nakon donesenih mjera tijekom pandemije koronavirusa, koje nalažu da se okupljanja ne smiju održavati u skupinama većim od 10 ljudi, pitali smo mlade osobe kojima je vikend, prije pandemije bio rezerviran za zabave, što o njima misle.

''Iskreno, party za 10 osoba je obiteljsko okupljanje i nije to ta atmosfera i party kako je prvotno zamišljen'', rekao je Mario. Što se prijavljivanja susjeda tiče, svi osim Mislava su jednoglasni: ''Rijetko će ljudi prijavljivati susjede. Dokle god nije nešto izvan svakog okvira, ne bi trebalo biti problema, plus postoji vjerojatnost da će ljudi biti pozvani na taj isti tulum.''

Mislav, s druge strane, ima drukčiji stav. ''Smatram da se uopće ne bi trebalo partijati za vrijeme pandemije i da bi trebalo biti nula ljudi na partyju, a kamo li njih 10'', kazao je.

Oko novčanih kazni, mišljenja su podijeljena. ''Koliko god postojala ona izreka da 'Hrvati najbolje slušaju kada ih se opali po džepu', mislim da je ova odluka debelo promašena. Može se samo stvoriti situacija da će se naplaćivati kazne, a ljudi će trpiti do točke pucanja te će uzeti stvari u svoje ruke. Čovjek je društveno biće, a ove mjere će ljude dovesti do ruba'', pojašnjava Mario. ''Kazna od 500 kuna je u redu, da je do mene bila bi i viša'', smatra Mislav. ''Kazne su prestroge, ali očito se mora napuniti državni proračun'', zaključio je Ivan. Toni problem vidi kod obitelji s više ukućana. ''Kazna od 500 kuna mi je u redu, dok je 10.000 ipak previše, osim ako netko namjerno ne pretjera i ne pozove, recimo više od 30 ljudi'', izjavio je naš sugovornik.

Antoniji nije jasno kako se radi distinkcija između mjesta gdje također cirkulira veći broj ljudi, od klubova i kina. ''Nekako ne mislim da zaraza ide isključivo iz klubova, kafića i kina. Ne vidim zašto su tu tako velike i stroge kazne? Zašto bi ljudi mogli otići, primjerice, u dućan - na posao, i tamo raditi 10 sati za crkavicu, a nakon toga se ne mogu podružiti s prijateljima jer im prijeti kazna od 10 tisuća kuna'', upitala je Antonija.

Što se zvanja policije tiče, većina smatra kako susjedi neće biti problematični. ''Mislim da susjedi neće zvati policiju, osim ako ne bude očito da zaista ima previše ljudi. Iako, vjerojatno će biti i susjeda koji će namjerno zvati policiju da 'zapapre nekome život', smatra Mario. Mislavu se prijava neodgovornih okupljanja sviđa. ''Podržavam građanske inicijative da se organiziraju i zovu policiju, to je odgovorno. Zna se što se smije, a što se ne smije'',rekao je.

'' 5+ za kreativnost''

Nedavno je u jednom hotelu pokrenut event u kojem se mladi ipak mogu zabaviti, uz određene epidemiološke mjere. Dok je nekima ideja odlična, drugima je ipak to neodgovorno tijekom pandemije.''Ti party hoteli, ako poštuju sve mjere mi je u redu, a ako ne - onda nije'', rekao je Mislav. '

Mario smatra kako je ideja dobar kompromis. ''Nisam probao, ali zvuči zanimljivo. Definitivno jedan zanimljiv način kompromisa koji ako nije jako skup, bi mogao jako dobro proći na tržištu. Veliki lajk i podržavam. Antonija još nije sigurna što o tome misli. ''Ne mogu se odlučiti sviđa li mi se ideja ili ne. Osobno ne bih prisustvovala tome. Neću umrijeti ako će doći petak i neću otći piti. Ako nisam u zadnjih osam mjeseci, zašto bih sad? Plus, ne razumijem zašto bi u sobi moglo biti šest ljudi koji dolaze s različitih radnih mjesta, iz različitih obitelji kao da oni nisu izvor zaraze, ali dobro. Puno toga meni tu nije jasno. Iako, fora mi je kako je netko pronašo rupu u zakonu i osmislio taj koncept! 5+ za kreativnost'', smatra Antonija.

Ivan svoje party vikende seli u podrum, podalje od hotela. ''Party hoteli me ne privlače. Prije bih kartao belu s prijateljima u podrumu'', zaključio je.