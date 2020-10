Nakon šokantnog svjedočanstva liječnice o vrlo teškom stanju u KB Dubrava, Ministarstvo zdravstva poslalo je inspekciju u tu ustanovu. Za danas je ministar najavio rezultate nadzora.

Utvrđeno je kako većih propusta u liječenju i opskrbi nisu utvrđeni, no komunikacija između uprave i koordinatora Primarnog respiracijskog centra nije dobra. Naime. došlo je do dvostruke linije upravljanja, doznaje Jutarnji list.

List također piše kako će se vjerojatno danas na Vladi smijeniti Upravno vijeće bolnice. Nakon toga morat će se imenovati vršitelj dužnosti ravnatelja, a onda i raspisati natječaj.

Navodno u nalazu piše kako su propusti utvrđeni u manjem dijelu, ali da nisu nastupile štetne posljedice koje bi utjecale na kvalitetu liječenja pacijenata. No loša komunikacija dovela je do toga da nema jasno definiranih odgovornosti i ovlasti, a to je dovelo do propusta.

U zaključku oko nedostatka hrane, piše Jutarnji, stoji da su obroci bili dostavljeni na odjel na kojem nisu bili pacijenti za koje je pripremljena, ali je problem riješen.

Inače, i nakon statusa liječnice, javljaju se i drugi koji govore o lošem stanju u glavnoj hrvatskoj COVID bolnici.