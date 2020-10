U Kliničku bolnicu Dubrava stigla je ispomoć i to osam medicinskih sestara iz nekoliko zagrebačkih bolnica. Intenzivna COVID ambulanta je dupkom puna. Liječnici upozoravaju da bi kroz dva tjedna mogli imati tisuće hospitaliziranih na dnevnoj bazi i da pacijente neće imati tko liječiti.

Konstantni rast broja hospitaliziranih u Dubravi izravno utječe na stanje u bolnici - osoblja je malo, na rubu su snaga sami to govore već danima - ozračju ne ide u prilog ni inspekcijski nadzor i traženje autora pisma kojim se upozorilo na probleme.

Hitne pomoći neprestanu pristižu u KB Dubravu, gotovo svakih desetak minuta stiže novo vozilo s pacijentom kojem je potrebna liječnička pomoć.

Iako iz bolnice poručuju kako ne premještaju pacijente, ekipa Dnevnika Nove TV snimila je zatamnjen četvrti kat bolnice, a inače se na tom mjestu nalazila interna bolnica.

Već danima koordinator respiratornog centra izbjegava kamere, pravda se prezauzetošću - a gotovo identična stvar je i s ravnateljem bolnice. Rasplet prate i iz Hrvatske liječničke komore.

Bolesnici u Dubravu neprestano pristižu

Gost Dnevnika Nove TV bio je prim. Boris Ujević, član Izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore i dopredsjednik HUBOL-a. S njim je razgovarao reporter Domagoj Mikić.

Kako je rekao Ujević, novi bolesnici pristižu stalno i otvaraju se novi odjeli. "Novi bolesnici stalno pristižu, otvaraju se novi odjeli, povećava se broj kreveta, broj ljudi koji se za bolesnike skrbi ostaje jednak", rekao je Ujević.

O tome tko je odgovoran za takvo stanje u bolnici, Ujević je rekao: "Zna se tko je odgovoran i tko upravlja bolnicom te tko je odgovoran za organizaciju posla u bilo kojoj bolnici pa tako i u KB Dubrava".

Kroz dva tjedna bi mogli imati 2000 hospitaliziranih dnevno

"Ovi rezultati i bolesnici koji sada pristižu diljem cijele Hrvatske, oni predstavljaju one zaražene koji su bili registrirani kao zaraženi prije dva ili tri tjedna. Tada su brojke bile 500-600 dnevno. Sada se brojke kreću oko 2000. 2000 onih koji će trebati bolničko liječenje stižu nam za dva do tri tjedna. Tada će brojke biti puno veće", objasnio je Ujević.

Navodi da, ako se hitno ne poduzmu epidemiološke mjere da se smanji broj zaraženih - neće biti dobro. Osim u KB Dubrava veliki je problem i u županijskim bolnicama.

Županijske bolnice ne mogu računati na pomoć

"Dubrava očekuje pomoć i ima najave od ministra da će pomoć Dubravi stići. Županijske bolnice ne mogu računati ni na koga, njima pomoć neće stići, a od njih se očekuje da svoje resurse i svoje ljudstvo pošalju u Dubravu. To je presipavanje iz šupljeg u prazno", rekao je Ujević.

Za dvodnevno čekanje rezultata inspekcije u KB Dubravi je rekao da to ne može komentirati. "Ne mogu komentirati koliko brzo se radi inspekcijski nadzor. Nekakvih dva do tri dana za nalaz inspekcije - to nije bio kompliciran slučaj, trebalo bi biti poznato javnosti", kazao je Ujević.

Pacijente neće imati tko pregledati

Pacijenti koji imaju zakazane liječničke preglede, a njihov liječnik je pozvan na ispomoć u COVID bolnicu - mogli bi se susresti sa situacijom da ih nema tko pregledati. Ujević kaže kako je struka ukazivala na taj problem cijelo vrijeme.

"Ako je jedan krevet, ili liječnik, zauzet liječenjem pacijenta od COVIDA, onda ne može biti liječen pacijent koji boluje od infarkta. Apeliram na građane da se odgovorno ponašaju kako bi epidemiju suzbili bez prepopterećenja zdravstvenog sustava", objasnio je Ujević.

U Dubravu tijekom četvrtka dolazi ispomoć u liječnicima i ostalog medicinskog osoblja, nekoliko timova dolazi iz KBC-a Zagreb.

U Dubravu tijekom četvrtka dolazi ispomoć u liječnicima i ostalog medicinskog osoblja, nekoliko timova dolazi iz KBC-a Zagreb.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr