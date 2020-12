Srpski Krizni stožer predložio je vladi novi paket mjera u borbi protiv širenja zaraze koronavirusom. Od 4. prosinca, prema tom prijedlogu, u Srbiji će se pozatvarati gotovo sve. U utorak su objavili da imaju još 7999 zaraženih osoba.

U Srbiji je na koronavirus testirano 22.837 osoba. Novozaraženih u posljednjih 24 sata je rekordnih 7999 osoba. Preminulo je 48 oboljelih. Na respiratorima u bolnicama je 269 pacijenata.

Krizni stožer u Srbiji predložio je novi paket pooštrenih mjera o kojemu će vlada raspravljati u četvrtak. Nove mjere u trajanju od dva tjedna stupit će na snagu 4. prosinca.

U prijedlogu stožera predloženo je skraćeno radno vrijeme za veliki dio djelatnosti, ali i njihovo zatvaranje vikendom, piše Blic.

Kafići, restorani, barovi, klubovi, trgovački centri, igraonice, kladionice, trgovine i drugi prodajni objekti, kozmetički i frizerski saloni, saloni ljepote, fitnes-centri, teretane, spa-centri i bazeni radit će radnim danima do 17 sati. Vikendima njihova vrata ostaju zatvorena.

Trenutno je radno vrijeme većine tih objekata i djelatnosti do 21 sat. Srpska vlada u četvrtak će odobriti ograničenje radnog vremena za trgovine prehrambenim artiklima - svakodnevno do 21 sat.

Ljekarne, benzinske pumpe i dostava hrane radit će neograničeno, sve dane u tjednu. Kazališta i kina moći će raditi radnim danom do 17 sati, uključujući i vikend. Tržnice će pak raditi kao i do sada, a vikendom od 6 do 15 sati.

Stožer je raspravljao i o obveznim PCR testovima za sve putnike koji dolaze iz inozemstva, ali oko tog pitanja nisu postigli konkretan dogovor.

Trumpov savjetnik za koronavirus podnio ostavku. Stručnjaci: "Ostavka je zakašnjela"

Pa dokle više? U stanicu za tehnički pregled došao muškarac zaražen koronom

Za sada je fokus na smanjenju kontakta među građanima kako bi se smanjile ogromne brojke zaraženih i preminulih koje Srbija svakodnevno ima.