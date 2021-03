Na graničnim prijelazima sa Srbijom iz pravca Hrvatske i Bosne i Hercegovine proteklog su se vikenda stvorile velike gužve, čekalo se u kilometarskim kolonama, a sve kako bi se otišlo na cijepljenje. Naime, Srbija nudi cjepivo i stranim državljanima, i to po prilično jednostavnoj proceduri. Porebno je samo prijaviti se na platformi njihove eUprave i vrlo brzo dobije se odgovor i termin.

Tisuće ljudi slile su se proteklog vikenda u Beograd i Novi Sad kako bi tamo učinili ono što bi čovjek očekivao da pod normalno mogu napraviti i u svojim državama, cijepili se protiv koronavirusa. Cijepljenje je naravno besplatno, a potez srpske Vlade izazvao je pozitivne reakcije u regiji.

Mediji u Bosni i Hercegovini, u kojoj je situacija s cjepivima veoma teška, pišu: ''Željeli to priznati ili ne, Vučić se nametnuo kao lider cijele regije tijekom pandemije, a Srbija kao zaštitnica zdravlja.'' Naime, COVID-19 u BiH je stvorio pravi kaos, bolnice su pune, ljudi ne mogu doći do informacija o bližnjima koji su smješteni na COVID odjelima, zdravstveni djelatnici padaju s nogu od umora, a pacijenti im umiru na rukama. Cjepiva u tu zemlju za sada još uvijek dolaze na kapaljku donacijama.

Situacija s cjepivima u Hrvatskoj i dalje je teška unatoč brojnim sastancima i prosvjedima unutar Europske unije. Na sastanku krajem prošlog tjedna Andrej Plenković tražio je da se Hrvatskoj nadoknade zaostala cjepiva koja AstraZeneca nije isporučila, već izvezla izvan Unije, nadoknade idućom dostavom Pfizera, koja se očekuje do kraja mjeseca. No i to je još uvijek neizvjesno. Cijepljenje nije koordinirano, tvrde obiteljski liječnici, pa su kod nekih već procijepljeni mlađi pacijenti, a kod nekih liječnika svoje doze još uvijek nisu dobili ni stariji od 65 s kroničnim bolestima.

Naravno, to je izazvalo pomamu za COVID turizmom i iz Hrvatske. U Srbiju se mahom odlaze cijepiti mlađi ljudi koji žele rasteretiti probleme s nedostatkom cjepiva u Hrvatskoj za starije ili im je to potrebno zbog posla kojim se bave i na kojem su izloženi većem broju kontakata s ljudima.

Tako su se tijekom vikenda ispred centra za cijepljenje na Beogradskom sajmu formirali dugi redovi građana Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Hrvatske. Svi iz zemalja koje imaju problema s nedostatkom cjepiva i nalaze se na vrlo malim postocima procijepljenih. Srbija je stvorila znatne količine cjepiva nabavljanjem iz Rusije i Kine, a iako su daleko od značajne procijepljenosti svog stanovništva, zbog velikih problema s antivakserskim pokretima nekim se pošiljkama bliži istek roka upotrebe. Ne želeći baciti te doze, Srbija je odlučila otvoriti svoje granice svima zainteresiranima za COVID turizam i cijepljenje u njihovoj zemlji.

Osim toga posebnu je ponudu odaslala i Privredna komora Srbije pa su kolegama iz regije ponudili oko 10.000 doza za njihove zaposlenike. Mnogi su to objeručke prihvatili.

U Srbiji se uz kinesko i rusko cjepivo koriste i cjepiva Pfizer/BioNTecha i AstraZenece.

''Pored političkog aspekta, ako pogledamo s druge točke, možemo uvidjeti i ekonomske koristi koje Srbija ostvaruje. Putovanje za Beograd košta, kao i boravak u tom gradu, bilo da traje nekoliko sati ili dan-dva. Tu je trošak goriva, hrane, pića, eventualno noćenja i šopinga'', piše sarajevski portal Klix.ba.

''Za tri dana, u četvrtak, subotu i nedjelju, cijepljeno je više od 22.000 stranaca, koji su došli ili na poziv Privredne komore Srbije ili su se sami prijavili preko portala elektronske uprave'', izjavio je za B92 direktor za eUpravu Mihailo Jovanović.

On je istaknuo kako je time Srbija održala sat humanosti i solidarnosti. Dodao je kako je istovremeno cijepljeno i oko 28.000 građana Srbije, pa nije nastao nikakav problem za stanovništvo te zemlje.

Do kada će cijepljenje za strance u Srbiji trajati, kako se točno prijaviti, može li se cjepivo birati, objavit ćemo kada dobijemo odgovore Ministarstva zdravstva Srbije i eUprave.