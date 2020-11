Odlukom o novim paketima mjera koje je donio grad Split, splitski poduzetnici čija je djelatnost izravno pogođena pandemijom bolesti COVID-19 bit će oslobođeni zakupnine, izvijestila je u ponedjeljak Gradska uprava.

Prvi paket mjera odnosi se na razdoblje u kojem su pojedine djelatnosti zatvorene temeljem Odluke Nacionalnog stožera od 28. studenog do 21. prosinca. Jednako kao i ovog proljeća kada su bili primorani zatvoriti radi Odluke Nacionalnog stožera, tako će se i u ovom novom zatvaranju osloboditi od plaćanja zakupnine korisnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Splita, korisnici skloništa u miru te zakupci javnih površina, priopćeno je iz Gradske uprave.

Prijedlog je gradonačelnika Krstulovića Opare da se za ovo razdoblje poduzetnici oslobode i plaćanja komunalne naknade, o čemu će odlučivati Gradsko vijeće na sljedećoj sjednici.

Drugi paket mjera odnosi se na razdoblje od 1. listopada 2020. do 31. ožujka 2021. godine, a ovisno o padu prometa odobravat će se umanjenje za plaćanje zakupnine poslovnih prostora, skloništa u miru te zakupcima javnih površina: poduzetnicima s padom prometa od 30 do 50 posto odobrit će se umanjenje od 30 posto, poduzetnicima s padom prometa od 51 do 70 posto odobrit će se umanjenje od 50 posto i poduzetnicima s padom prometa većim od 71 posto odobrit će se umanjenje od 70 posto, priopćili su iz Gradske uprave.

Kako je obrazloženo, sve ove mjere za ublažavanje negativnog efekta pandemije na gospodarstvo nastavak su mjera koje je još u travnju predložio neovisni Financijsko-gospodarski tim, a usvojio gradonačelnik Andro Krstulović Opara i Gradsko vijeće Grada Splita, ovisno o nadležnosti.

Također, odlučeno je da će se, u slučaju ponovnog otvaranja 21. prosinca i poboljšanja epidemioloških uvjeta, od 21. prosinca do 18. siječnja smanjiti cijena parkinga u užoj gradskoj jezgri na cijenu od jedne kune.

Grad Split je u razdoblju od 19. ožujka ove godine, kada su na snagu nastupile prve zabrane rada pa do danas, splitskim gospodarstvenicima pomogao s iznosom višim od 70 milijuna kuna kroz različite mjere, navodi se u priopćenju.