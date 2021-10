Direktor slovenskog Instituta za javno zdravlje (NIJZ) Milan Krek izrazio je u petak zabrinutost epidemiološkom situacijom u zemlji, ali i pojavama neodgovorne zloporabe, odnosno krivotvorenja COVID potvrda.

"Ubrajamo se među države u EU-u s najnižom procijepljenošću i brine nas da će se epidemiološka situacija dodatno pogoršati", kazao je Krek na izvanrednoj konferenciji za novinare, komentirajući stanje i mogući razvoj četvrtog vala epidemije.

"Raste broj zaraženih i hospitaliziranih, pune se jedinice za intenzivnu njegu, a reprodukcijski broj širenja epidemije je 1,28, što nas sve može dovesti u vrlo tešku situaciju. Možda se moramo pripremiti za teža vremena ako se ne budemo držali pravila", kazao je Krek.

On je apelirao na sve one koji to još nisu učinili da se cijepe, dodavši da bi bez cjepiva i propisanih PCT uvjeta za putovanja i aktivnosti (preboljeli, cijepljeni testirani) stanje bilo još mnogo teže nego što jest, a osudio je one koji kopiraju tuđe podatke s COVID potvrda.

"Imamo informacije da se QR kodovi s COVID propusnica kopiraju i razmjenjuju, što je neodgovorno, neetično i za svaku osudu", kazao je Krek, dodavši da bi oni koji tako "zaobilaze" pravila mogli i kazneno odgovarati.

Na konferenciji za novinare govorila je i epidemiologinja Mateja Logar koja vodi vladin stručni tim za COVID-19, a upozoravajući na ozbiljnost epidemiološke situacije pozvala je na suzdržanost i izbjegavanje većih okupljanja i druženja idućeg tjedna, kad dolaze prvi školski praznici.

"Procjenjujemo da je trenutno 16 tisuća aktivnih zaraza, što znači da je u svakoj skupini od tisuću ljudi njih osam zaraženih. Ako tome pribrojimo i one koji su možda u predsimptomatskoj fazi i još se nisu testirali, taj broj možda je i veći", kazala je Logar.

Infektologinja Bojana Beović ocijenila je da će epidemija "vjerojatno trajati još do proljeća".

Poražavajuće brojke: Od 123 osobe koje su umrle proteklog tjedna, njih čak 93 nije bilo cijepljeno

Planiraju neradne dane zbog koronavirusa: ''Država osjeća i prepoznaje svoj dio odgovornosti''

Prema projekcijama, ako se sadašnje stanje epidemije ne promijeni ili ako se dodatno pogorša, moglo bi se očekivati da do proljeća od posljedica koronavirusa umre još tisuću ljudi jer će svi doći u kontakt s virusom, a da bi se taj ishod smanjio bilo bi potrebno da najveći mogući broj ljudi što prije cijepi, upozorila je Beović.

Slovenska vlada objavila je u petak da je u zadnja 24 sata potvrđeno 1965 novih zaraza koronavirusom, uz devet preminulih, a u bolnicama je 10 posto više oboljelih nego prije tjedan dana.