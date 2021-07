Od polovice kolovoza Slovenija ukida mogućnost besplatnog testiranja na koronavirus, u nastojanju da se poveća interes za cijepljenje, a takvu najavu vlade pozdravila je i glavna epidemiologinja Mateja Logar.

"Testiranje ne pruža nikakvu zaštitu, zato je logičnije da se cijepimo i možda će oni koji se sada testiraju radije odlučiti cijepiti se", kazala je u razgovoru za televiziju POP-TV voditeljica vladina stručnog tima za COVID-19.

Dodala je da je nedavno francuska vlada sličnom najavom postigla da se na cijepljenje u nekoliko dana javi još dva milijuna ljudi koji su ranije oklijevali, te da je Slovenija zaostaje s kampanjom cijepljenja.

"Računali smo da ćemo do početka ljeta cijepiti barem 60 posto odraslih, a sada smo na nešto više od trećine ukupne populacije koja je dobila potrebne doze. Za sada Slovenija ne razmišlja o uvođenju novih restrikcija, ali će to biti potrebno ako bi najesen došlo do povećanja oboljelih na intenzivnim COVID odjelima, pa svatko mora cijepljenjem dati prilog održivosti zdravstvenog sustava", istakla je Logar.

Premijer Janez Janša u četvrtak je izjavio kako je došlo vrijeme za novu strategiju za ovladavanje epidemije jer je cjepiva dovoljno, pa je sada na svakom građaninu odgovornost da zaštiti sebe i svoje bližnje, čime bi se izbjegli i mogući novi lockouti u zimskom periodu koji se i ne planiraju.

"Imamo dovoljno alata da izbjegnemo nova zatvaranja društvenog života i ograničenja u kretanju. Vrijeme je da udružimo snage i postignemo što veću procijepljenost stanovništva", kazao je Janša na konferenciji za novinare.

Najavio je da besplatno testiranje na koronavirus od sredine idućeg mjeseca više neće biti moguće, dok će oni koji su već cijepljeni moći živjeti gotovo bez ikakvih ograničenja i najesen.

"Zašto bi oni koji su se cijepili plaćali testiranje onima koji se cijepiti ne žele?" retorički se upitao Janša te dodao da je na besplatne testove do sada iz državnog proračuna, odnosno sredstava poreznih obveznika, potrošeno 60 milijuna eura.