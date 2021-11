Većina Slovenaca podržala bi odluku da se zbog teške epidemiološke situacije u zemlji uvedu restrikcije za sve koji nisu cijepljeni ili preboljeli COVID-19, ali su izrazito protiv lockdowna za sve, pokazala je anketa ljubljanskog lista "Dnevnik".

Da bi podržale odluku vlade o tzv. PC uvjetu, odnosno da oni koji su preboljeli COVID i koji su cijepljeni mogu odlaziti na posao i druge aktivnosti, što oni koji su samo testirani više ne bi mogli, navelo je 60 posto sudionika ankete.

Za potpuni lockdown koji bi vrijedio za sve bio bi tek svaki peti Slovenac, dakle 20 posto sudionika ispitivanja.

PC uvjet vlada je prošli mjesec propisala za rad u državnoj upravi, no odluku je privremeno suspendirao ustavni sud. Takvom rješenju u državnoj upravi sklon je i premijer Janez Janša, no ima i dosta otpora, pa i stručnih mišljenja kako to ne bi riješilo problem eksponencijalnog rasta zaraza u četvrtom valu epidemije.

Lockdown koji bi vrijedio samo za necijepljene imao bi malo smisla jer bi naišao na još veći otpor u javnosti nego što je to sada slučaj, premda bi možda izazvao povećan interes za cijepljenje, ocijenila je glavna infektologinja Bojana Beović, dodavši kako je potrebno donositi izbalansirane mjere koje će se i primjenjivati.

Epidemiologinja Mateja Logar, koja vodi vladinu stručnu skupinu za COVID-19, komentirala je u utorak na Twitteru trenutačnu epidemiološku situaciju u zemlji, upozorivši da je potrebna veća solidarnost u društvu kako bi se stanje popravilo.

“Trenutna epidemiološka situacija u Sloveniji je odraz krajnjeg egoizma. Mjere su nam dobre i prave sve dok ih se ne moramo pridržavati i provoditi ih. Nažalost, vremena više nema i svi moramo dati svoj doprinos ako želimo da se stanje popravi, da škole ostanu otvorene i da zdravstveni sustav ne doživi slom", napisala je Logar.

Loši trendovi iz zadnjih tjedana u Sloveniji se nastavljaju pa je u zadnja 24 sata sa 7643 testiranja bilo potvrđeno 3763 novozaraženih, ili 49,2 posto pozitivnih nalaza među testiranima, a umrlo je još 5 oboljelih od Covida-19.

U bolnicama je po novim podacima 1.074 covid pacijenata, od čega njih 229 na intenzivnim odjelima, prema zadnjim podacima ministarstva zdravstva. Očekuje se da će hospitalizacije rasti i nakon sredine idućeg tjedna kad bi mogao biti dosegnut "plato" četvrtog epidemijskog vala, te dosegnuti vrh početkom prosinca.