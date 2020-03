Državni inspektorat objavio je kolike kazne bi mogle biti određene onima koji su prekršili mjeru samoizolacije više puta.

Voditelj Nacionalnog stožera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je jučer da će se gužve na graničnim prijelazima smanjiti i to tako da će granični službenici samo skenirati putovnice putnika i uzeti njihove kontakt podatke, a policija će na temelju te baze nadzirati pridržavanje izolacije i u protivnom izdavati prekršajne kazne.

Danas tijekom dana gužve su se doista umnogome smanjile, no postavlja se pitanje kako najefikasnije nadzirati provodi li se mjera samoizolacije.

Božinović je najavio kažnjavanje onih koji ne poštuju tu mjeru, i to s 8000 kuna, no ta kazna za one koji ju nastave kršiti može biti još i veća.

Andrija Mikulić, glavni državni inspektor, u priopćenju navodi da će sanitarni inspektori uz prekršajni nalog (s kaznom od 8000 kuna) prekršitelju uručiti i dokument, svojevrsno upozorenje, u kojem je navedeno kako će mu se u slučaju opetovanog kršenja samoizolacije naplatiti prvi put 30.000, drugi put 60.000 kuna, a treći put 120.000 kuna, "sve sukladno članku 142. Zakona o općem upravnom postupku".

Tako izrečena novčana kazna naplatit će se prisilno putem FINA-e.