U slučaju sumnjivih COVID-19 testova samo se nižu pitanja. Na neka od njih je pokušao odgovoriti ministar zdravstva Vili Beroš odaslavši priopćenje iz Ministarstva zdravstva.

Ministarstvo zdravstva s nabavom COVID-19 testova preko tvrtke mladog sina bivšeg zastupnika HDZ-a nema ništa, proučio je ministar zdravstva Vili Beroš u priopćenju.

Testove na koronavirus upitne deklaracije – zbog kojih su pokrenute intenzivne provjere, potvrdila je varaždinska policija za Dnevnik Nove TV – nabavljala je i država, posredno preko distributera ili neposredno od ljudi koji su tako zaradili milijune eura.

Sporna je i tvrtka s kojom su sklapali ugovore jer 2019. nije imala ni eura prihoda, nikakvo iskustvo u poslu s medicinskim proizvodima, a vlasnik je imao policijski dosje.

''U svakoj demokratskoj državi nezakonite radnje, ako se dokažu, individualna su odgovornost koja se isključivo temelji na utvrđenim činjenicama odnosno ne poznaje stranačke boje ili bilo koja drugu osobnu pripadnost pojedinca. Tako i u konkretnom slučaju postupaju hrvatske nadležne institucije kako bi se rasvjetlile okolnosti ovog događaja'', ističe se u priopćenju Beroševa Ministarstva.

''Svaku kriminalnu radnju najoštrije osuđujem te ističem da Ministarstvo zdravstva ni u kojem segmentu nije sudjelovalo u nabavi testova koji se problematiziraju u javnosti'', poručio je Beroš.

Podsjetio je da je nabava i korištenje robe strateških robnih zaliha regulirana Odlukom Vlade 17. ožujka 2020. u sklopu drugog tijela u svrhu provedbe mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem COVID-19 virusa. Slijedom toga, dodaje, moguće je provjeriti vjerodostojnost informacija vezano za nabavu medicinske opreme s nadležnom institucijom.

U dijelu provjere ispravnosti testova, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) validira testove te provjerava sve veće nabave koje je provodila Republika Hrvatska, navodi se u priopćenju.

Ističe se da je ''uvidom u evidenciju farmaceutske inspekcije u Ministarstvu zdravstva, trgovačkom društvu Buryen d.o.o., rješenjem iz 2022. godine, zabranjen uvoz jedne pošiljke in vitro dijagnostičkog medicinskog proizvoda ''Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card'' kineskog proizvođača Xiamen Boson Biotech Co., Ltd., za kojeg nije bilo moguće dokazati da su tijekom transporta bili osigurani odgovarajući uvjeti čuvanja koje je propisao proizvođač.''

''Vezano za poslovanje s navedenom tvrtkom, prema knjigovodstvenoj evidenciji Ministarstva zdravstva od 1. siječnja 2016. do danas Ministarstvo zdravstva, kao pravni subjekt, nikada nije poslovalo s navedenim trgovačkim društvom. Za poslovanje ostalih pravnih subjekata iz područja zdravstva, Ministarstvo nema saznanja'', zaključuje se u priopćenju.