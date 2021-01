Apotekar bolnice Aurora Medical Center u Graftonu, blizu američkog grada Milwaukeeja, uhićen je u četvrtak pod sumnjom da je namjerno uništio oko 570 doza cjepiva protiv koronavirusa, objavila je policija.

On ih je izvadio iz zamrzivača, gdje se moraju držati, čime su cjepiva postala neupotrebljiva. Riječ o cjepivima američke kompanije Moderna.



Osumnjičeni apotekar priznao je da je to namjeno učinio, ali njegovi motivi nisu poznati. Policija nije objavila njegovo ime, a nakon što je priznao da je to to namjeno učinio u srijedu mu je uručen otkaz.

Ovaj incident se dogodio u vrijeme dok istraživanja javnosti u SAD-u pokazuju veliku sumnjičavost ljudi u sigurnost cjepiva protiv koronavirusa.