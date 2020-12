Sabor raspravlja o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojima će se propisati kazne za nepridržavanje mjera. Oporba je protiv izmjena jer smatraju da je Vlada trebala proglasiti izvanredno stanje, pa da se zakon donosi dvotrećinskom većinom.

16:24 Beroš je izjavio kako će Hrvatska napraviti sve da cjepivo u Hrvatskoj građanima bude besplatno. "Cilj ovih mjera je spriječiti širenje virusa, a ne punjenje proračuna", rekao je ministar.

16:23 Sabor je nakon stanke nastavio raspravu.

16:00 Izmjene Zakona predstavio je u Saboru ministar zdravstva Vili Beroš. Uvodno je rekao da je u Hrvatskoj u posljednja 24 sata zabilježeno 3539 novih slučajeva koronavirusa, a umrlo je 55 osoba.

"Cilj je pronaći i omogućiti najdjelotvorniji zakonodavni okvir upravljanja epidemijom. Stopa zaraženih raste, baš kao i broj testiranja. Broj pozitivnih testova je 22 posto, što nije dobro. Raste i broj osoba kojima je potreban respirator. Kao zakonodavni okvir upravljanja krizom, prethodnim izmjenama uređen je institucionalni model prema kojemu djelujemo. Mjere imaju za cilj zaštitu zdravlja ljudi te traju samo onoliko koliko okolnosti zahtijevaju i samo u onoj mjeri u kojoj su nužne. Mjere omogućuju još djelotvornije upravljanje krizom i učinkovito suzbijanje širenja virusa", kazao je ministar i pojasnio mjere i naveo iznose sankcija.

"Mjere strogo odgovaraju potrebama datog trenutka i trajat će onoliko koliko okolnosti zahtijevaju. Mjere su nužan korak u borbi protiv virusa. Ne predstavljaju političke odluke niti dvostruka mjerila, već su donesene kako bi pridonijele što bržem ozdravljenju nacije", ponovio je ministar.

15:55 Marija Selak Raspudić u ime Mosta zatražila je stanku, jer do sada nisu dobili Izvješće o radu Stožera. "Mjere nisu nešto s čim se nabacuje lopatom. Dajte nam dokumente, analizu da bismo znali možemo li o konkretnim mjerama razgovarati", izjavila je. Stanku je zatražio i Peđa Grbin iz SDP-a kako bi se "postavili oko ovog Zakona", rekao je. Stanku je zatražio i Branko Bačić iz HDZ-a "kako bi razgovarali o važnosti mjera". Od predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića zaradio je opomenu jer je prekoračio vrijeme. Opomenu je zaradio i Peđa Grbin. Stanku je zatražio i Tomislav Tomašević. "Ne možemo pristati na to da se ovlasti daju Stožera bez propisanog roka i revizije. Da ste bolje vodili krizu ne bismo došli u ovu situaciju", rekao je. Stanku traži i Dalija Orešković.

Nezadovoljstvo oporbe

Predstavnici parlamentarne oporbe izrazili su ujutro nezadovoljstvo izmjenama Zakona, tvrdeći da se njima epidemiološka situacija neće promijeniti nabolje te da se njima uvode elementi represivnih i totalitarnih sustava.

Izmjenama Zakona predviđa se kažnjavanje građana za kršenje epidemioloških mjera. Za nenošenje maske ili nepravilno nošenje maske predviđena je kazna od 500 kuna, odnosno 250 kuna ako se plati na licu mjesta.

Ako pravne osobe ne budu poštovale zabranu ili ograničenje održavanja javnih događanja i okupljanja te ako ne poštuju zabranu ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja predviđena kazna iznosila bi od 10.000 do 40.000 kuna.

Za prekršaje odgovorne osobe u pravnoj osobi, kao i fizičke osobe obrtnika te fizičke osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, propisuje se novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 kuna u slučaju nepridržavanja mjera.

Propisuje se i novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 kuna ako vlasnik privatnog posjeda organizira ili dopusti održavanje privatnog okupljanja protivno odredbama zakona.

Oporba je već najavila da neće podržati izmjene zakona

"Svjesni smo da većina građana podržava određeno sankcioniranje onih koji svjesno i namjerno krše mjere i predložit ćemo da kazne budu nešto blaže. Što se tiče rješenja koje se može percipirati kao povredu nepovredivosti doma, tražit ćemo puno jača objašnjenja jer u predloženom obliku ne možemo podržati“, izjavio je novinarima u Saboru SDP-ov Arsen Bauk.

Istaknuo je da ta vrsta sankcija prelazi granicu koju Ustav propisuje u članku 16. zbog čega SDP smatra da treba raspraviti, dogovoriti i o tome odlučiti dvotrećinskom većinom.

Bauk kaže da ne bi cinkao svoje susjede ako bi imali privatno druženje i da mu je teško zamisliti kakva bi trebala biti situacija da bi to napravio. "Teško mi je zamisliti i kakav je bio tok misli ministra Beroša kada je to izgovorio, vjerojatno je to bilo po modelu 'ako prođe, prođe', računajući da će to što su predložili ostaviti dojam da nešto rade i da se brinu. Možda malo prekasno, za neke stvari premalo, a za neke i previše", poručio je Bauk.

Vrkljan: "Još jedan u nizu loših zakona"

Milan Vrkljan iz Domovinskog pokreta predložene izmjene nazvao je još jednim u nizu loših zakona jer, tvrdi, ništa bitno neće promijeniti u zbrinjavanju bolesnika ili zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

"A donosi cijeli niz mogućnosti daljnjeg manipulativnog djelovanja u prostoru Republike Hrvatske i otvara prostor koruptivnim radnjama”, kazao je Vrkljan.

Bulj: "Nismo za sankcije već pozivamo na odgovornost"

Miro Bulj iz Mosta istaknuo je kako su u njegovoj stranci za zaštitu ljudi od pandemije, međutim, napominje, Stožer je kontaminirao mjere i ljudi nemaju povjerenje u njih.

"Nismo za sankcije građanima nego pozivamo na odgovornost. Nismo za diktaturu i praćenje mobitela niti povredu doma i upadanje u kuće nego pozivamo građane da se pridržavaju mjera. Most neće biti za kažnjavanje građana", rekao je.

Hrvoje Zekanović iz Hrvatskih suverenista upozorio je na nedosljednost Stožera civilne zaštite i mijenjanje mjera iz dana u dan.

Suverenisti su najavili da Zakon neće dobiti njihovu potporu jer se, kažu, "vraćamo u mračno razdoblje totalitarnih režima jer se želi kazniti sugrađane koji se okupljaju u svojim domovima, a dom je nepovrediv i ustavna kategorija"

Dalija Orešković iz stranke Centar smatra da nove, strože mjere neće dovesti do većeg poštivanja mjera koje donosi Stožer nego do još većeg otpora zbog dvostrukih kriterija pri njihovu provođenju.