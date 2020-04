Povratak djece u škole i vrtiće i dalje je top tema među roditeljima. Mišljenja su podijeljena.

Dok jedan dio smatra da se u škole trebaju vratiti svi ili nitko, drugi dio smatra da je u redu to što se roditeljima prepustilo na izbor hoće li slati djecu. Stižu i upozorenja da taj izbor i nije toliko u rukama roditelja te da odluke ovise zapravo o odluci poslodavaca.

"Zavisi ima li bolesnih doma, ima li u skupini ugroženih i mislim da je u redu da roditelji odluče", mišljenja je Dolores iz Dubrovnika.

"Puno smjernica više je trebalo doći od Vlade, trebalo je to sve biti preciznije i jasnije", uvjeren je Hrvoje iz Zagreba.

"Ako ima korone za ove od 5. do 8., onda ima i za ove od 1. do 4. ili nema za nikog", napominje Darko iz Zagreba. Jasne mjere iščekuju i ravnatelji, najviše ih brine - kako s malom djecom čuvati distancu.

"To su mala djeca, teško je njima reći, iako dosta su oni poslušni. Ja vjerujem da će oni prije poslušati učiteljicu nego oni od 5. do 8. razreda", smatra Josip Mandurić, ravnatelj OŠ Antuna Mihanovića iz Osijeka. Sad kad ne znaju što i kako - vezane su im ruke.

"Nije nužno da se nastava odvija u samo jednoj učionici, može se odvijati u više učionica u različitom vremenu. Vjerujem da je sve moguće, izvedivo. Nadam se da će oni koji o tome odlučuju nam dati jasne upute", kaže Mandurić.

Ministrica čeka upute Zavoda za javno zdravstvo

I ministrica obrazovanja Blaženka Divjak čeka upute Zavoda za javno zdravstvo. Pitali smo je zašto je odlučeno da se u školu vrate baš učenici od prvog do četvrtog razreda, a ne recimo - maturanti?

"Ako se popuštaju aktivnosti, moramo osigurati roditeljima gdje će djeca u to vrijeme biti, tko će s njima pedagoški raditi", kaže Divjak.

Upravo na to da roditelji najviše ovise o odlukama poslodavaca - upozorava Udruga obitelji s troje ili više djece. Pisali su ministrici Bedeković i traže da se uključi u rješavanje problema.

"Jedno od rješenja, posebno za obitelji s djecom mlađe dobi, moglo bi biti omogućavanje jednom roditelju ostanak kod kuće, uz određenu naknadu poslodavcu tog roditelja", navela je Udruga.

Zagrebačke škole roditeljima su prošli tjedan poslale anketu. Rezultati za pola škola kažu da će tek oko 20% djece doći na nastavu. Učenici škole u Maruševcu koju je potres ozbiljno oštetio preselit će se u područnu.

"Obzirom da imamo mali broj djece, nekih 35, koji su najavili povratak u školu, mislimo da će to biti vrlo lako za organizirati da nećemo u tom dijelu imati problema", napomenula je Gordana Horvat, ravnateljica OŠ Markuševac.

Škola se sad obnavlja, ali radovi će potrajati. "Nadamo se da će do 9. mjeseca, odnosno do početka školske godine škola biti u potpunosti sanirana", naglašava Horvat.

"Mi imamo 4 osnovne škole i 5 srednjih koje nećemo uspjeti popraviti do 1. rujna ove godine, već će popravak trajati nešto više od godinu dana. One će biti popravljene do 1. rujna 2021. godine", rekao je Ivica Lovrić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba.

"Pozivamo ministricu da, sukladno zakonu o obrazovanju i obvezama RH da sve one objekte školske u kojima je ugrožena sigurnost učenika i zaposlenika da ih je dužna financirati. Mi tako očekujemo gospođu ministricu da se javi s modelom i sredstvima s kojima će finacirati obnovu zagrebačkih škola, jer Grad već financira", kaže Lovrić.

Ministrica kaže - Vlada radi svoj posao te očekuje da gradske vlasti isto rade tamo gdje su nadležni.

"Oni dobivaju iz poreza novce za obnovu škola i izgradnju škola, tu nema diskusije o tome. Istina, u Zagrebu je posebna situacija i priprema se i zakon u tom smjeru i Ministarstvo graditeljstva baš radi na tome da škole budu prioritet u obnovi. Tu je sigurno da Vlada radi svoj dio posla", uvjerava Divjak. Roditelji samo žele biti sigurni da će im i djeca biti sigurna.

Odabir roditelja

Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja komentirala je mogućnost da roditelji sami odaberu hoće li ili neće poslati djecu u školu.

"To je neodgovorno i nestručno. Budući da ministrica Divjak nije željela preuzeti odgovornost za najdulji štrajk u RH, neka preuzme odgovornost za organiziranje kvalitetne nastave. Treba se prestati omalovažavati struku, ministrica treba poslušati struku", upozorila je Tuškan.

Komentirala je školu na daljinu, rekavši kako je ona zamišljena dobro, da su učitelji napravili dobar posao, da su se djeca prilagodila, no da problema ima.

Poprilično su burne reakcije na izjavu ministrice u Dnevniku Nove TV da učitelji neće raditi više ako budu morali držati nastavu i online i u školi.

"Ma naravno, ta je izjava van svake pameti. 11.05. bit će dopušteno okupljanje do 10 osoba. Ako se pojave svi učenici u učionici to neće biti moguće. Tu je pitanje hoće li učenici biti podijeljeni u više grupa. Jer ako hoće, kako će učitelji obilaziti sve učionice. Tu je mnogo problema. Postavlja se i pitanje gdje su sanitarni uvjeti. Kako će se organizirati prijevoz? Puno je informacija nepoznato", napomenula je Tušek i komentirala situaciju u Zagrebu.

"To je dodatni problem. Javljaju nam se ravnatelji. Ne zna se hoće li neke škole biti sanirane na vrijeme. Neke škole nam se javljaju da im pada žbuka. Mi trebamo plan za postupanje u doba potresa a vezano za koronavirus. Trebamo pisanu uputu stručnjaka da su škole sigurne za boravak učenika.

Mistično su nestale žute naljepnice pretvorene u zelene. Problem je prepucavanje Divjak i Bandića, jer tu drugu sezonu sapunice bi trebalo ukinuto jer nam nisu potrebni oni kao glumci već nam je potrebna dobra organizacija i odgovornost", zaključno je rekla Tušek.

Sad svi iščekuju upute i mjere Zavoda za javno zdravstvo da se vidi kako će to izgledati u praksi. Draft mjera bi u ministarstvo trebao stići uskoro. Nakon toga bi svi trebali biti pametniji i znati što i kako. U svakom slučaju, to nije mali posao. I velika je odgovornost.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr