Mate Rimac objavio je fotografiju iz Xiangyanga na kojoj se vidi paket od 20.000 zaštitnih maski koje su Kinezi donirali hrvatskom Crvenom križu. Prije dva mjeseca Rimac Automobili pomoć su slali Kinezima.

"Prijatelji se vide u nevolji. Xiangyang pomaže svom gradu prijatelju - Zagrebu", napisao je Mate Rimac na Facebooku uz presliku statusa svog partnera u kompaniji Rimac Automobili Marka Pejkovića.

Pejković je objavio fotografiju iz kineskog Xiangyanga na kojoj se vide zapakirane kutije s 20.000 zaštitnih maski koje su poslali hrvatskom Crvenom križu. Odgovor je to na gestu Mate Rimca, koji je u vrijeme vrhunca epidemije koronavirusa u Kini svojim poslovnim partnerima poslao donaciju zaštitnih maski.

"Prije dvije godine, kad su Zagreb i Xiangyang postajali gradovi prijatelji, pitao sam se što gradovi prijatelji rade. Idu li na pivo? No ovo je što rade. Pomažu su si u teškim vremenima. Prije dva mjeseca poslali smo nekoliko tisuća maski u Xiangyang, u kojem je 100 naših kolega bilo u karanteni. Nije to bilo mnogo i nismo to objavili jer je to jednostavno bila ispravna stvar, ne neki PR.

Onda je koronavirus prešao pola svijeta i stigao i u Hrvatsku. Prošlu nedjelju Zagreb je pogodio i najjači potres u posljednjih 100 godina. A onda su naši prijatelji iz Xiangyanga odlučili pomoći. Hrvatskom Crvenom križu poslali su 20.000 maski. Hvala, prijatelji", napisao je Pejković.