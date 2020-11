Riječkom poduzetniku Igoru Poljaku stigla je kazna u iznosu od 30.000 kuna zbog nenošenja zaštitne maske u svojoj trgovini. Najavio je žalbu, a ako treba ići će i na sud.

Igoru Poljaku, riječkom poduzetniku prije tri tjedna u trgovinu je ušao inspektor civilne zaštite i zatekao ga bez maske koju je, tvrdi nam Poljak, netom prije ulaska inspektora bacio u smeće jer se spremao ići kući.

Prije dva dana Poljaku je stigao je prekršajni nalog i kazna od 30.000 kuna zbog nenošenja zaštitne maske. Njegova tvrtka mora platiti 20.000, a on 10.000 kuna.

Kazna zbog nenošenja maske (Foto: Privatni album)

''Već sam bio spremio stvari, bio je kraj radnog vremena, na ulici nikoga nije bilo. Imam inače onu medicinsku masku koju svakodnevno mijenjam i na kraju dana odmah bacim. Bacio sam ju jer sam krenuo ići kući kad je taj inspektor uletio unutra'', priča nam Igor Poljak i nastavlja da ga je inspektor pitao gdje mu je maska.

Ima i pleksiglas

''I ja mu kažem: 'Evo, idem ća pa sam ju bacio'. On mi kaže da trebam imati masku. A ja inače imam trgovini i pleksiglas. Stajao sam iza njega. Inspektor je gledao imamo li oznake, dezinficijens i sve ostalo. Imao je gotov obrazac na kojemu pod brojem pet piše 'neispravno nošenje maske'. I on me pitao slažem li se s time da to označi, i ja kažem da, što ću'', kaže riječki poduzetnik. Dodaje da nigdje u zapisniku nije napisano da ima pleksiglas.

''Još ga pitam što će biti, hoću li dobiti kaznu, opomenu i on kaže: 'Ma ne, ja ću to samo proslijediti'. I sad kad sam dobio prije dva dana kaznu… Nisu normalni. Žalbu sam im poslao, a idem i na sud'', kaže nam Poljak i pita se koja je onda svrha pleksiglasa.

''Ako to trebam platiti, ja slobodno mogu staviti ključ u bravu'', zaključio je.