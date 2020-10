Vlada je sa sjednice u četvrtak Saboru uputila prijedlog rebalansa ovogodišnjeg proračuna. kojim planira prihode proračuna u iznosu od 131,1 milijardu kuna, što je povećanje za 9,2 milijarde kuna u odnosu na dosadašnji plan, dok se rashodi proračuna povećavaju za 8,6 milijardi kuna, na ukupno 155,9 milijardi kuna.

Država će, dakle trošiti više, ali će minus u blagajni biti manji, a manje će se i zaduživati. Vlada je sve karte stavila na novac iz Europe, a oporba ih upozorava da je taj novac za projekte, a ne krpanje proračuna. Ova, kao i sve Vlade do sada, pazi samo na jedno - da umirovljenici dobiju sve što ima pripada.

Ministar financija Zdravko Marić zatvorio je financijski nikad težu godinu - i šesti slozeni proračun u mandatu, ali i dalje ne zna što donosi 2021. godina.

"Negativni rizici vođeni su prije svega pandemijom", kazao je ministar. Iduće godine gospodarstvo će nakon ovogodišnjeg pada rasti 5 posto, u godinama koje dolaze rast će biti i niži - oko tri posto.

"Oporavak punih aktivnosti vidimo 2022. godine ili mozda pocetkom 2023. godine", dodao je Marić.

Preživljavanje novcem iz EU

A kako do tada preživjeti - pa novcem iz Europe. Premijer je do posljednjeg eura sve prebrojao. "To znači da ćemo imati na raspolaganju idućih desetak godina 24, 2 milijarde eura i to su poluge na koje ćemo se moći naslanjati", naglasio je premijer.

Kada euri dolaze, ne zna se, ali se nešto dobro zna iz dogovora u Bruxellesu. "Kroz EU iduće generacije moći će se finacirati troškovi koje imamo od veljaće 2020.", dodao je premijer.

Država se ove godine zadužila za rekordnih 60 milijardi kuna - sljedeće godine potrebe će biti manje. I kod ove Vlade sve je upitno u proračunu, osim jedne stavke, a to se tiče mirovina koje nisu i neće biti upitne.

Oporba upozorava da sve obećano na kraju netko mora platiti.

"Jedino pozitivno je da se umirovljenicima daje socijalni mir, ali sve to je kratkog daha", rekao je Boris Lalovac koji je slagao proračune, a u ovome vidi jednu opasnost.

"Mislim da se jako oslanjamo na EU novac, na fondove i vidjet ćemo kada će novac doći, ali moramo reći da to nije novac za smanjivanje deficita već projekte", kaže.

Država će 2020. potrošiti 157 milijardi kuna, ali opet će minus biti više od 10 milijardi. Svaku treću kunu ministar Marić dobit će od PDV-a, stoga i ne čudi da ga ne dira. Zadovoljan je u godini čuda i s tekućim prihodima. "Deseti mjesec je nesto bolji u fiskalizaciji nego deveti mjesec pa čak i u segmentu ugostiteljstva", kaže Marić.

Poslodavci i prioriteti

Domovinski pokret nadao se reformama, ali od toga ništa.

"Situacija je sada došla na naplatu sve godine nečinjenja sada nam dolazi na naplatu", poručuje Stjepo Bartulica.

Poslodavci sada imaju druge prioritete.

"Sada treba spasiti živu glavu, sada moramo opstati, ali onda moramo ozbiljno sektore reformirati i to je zadaća svih nas", napominje glavni direktor HUP-a Damir Zorić.

Svi koji su štrajkali prošle godine teško se mogu nadati svemu potpisanom. Država je osigurala gotovo 500 milijuna kuna za rast plaća. Premijer pak savjetuje onima koji zazivaju zatvaranje države da razmisle i o nečem drugom. "Čak i spominjanje policijskog sata i zatvaranja kreira pesimizam, gospodarski pad i sve moguće negativne efekte", rekao je Plenković.

