Hoće li na porast korona brojki utjecati tisuće koje su se okupile na Trgu bana Jelačića - tek će se vidjeti. Svi oni tamo su stigli na poziv Inicijative prava i slobode. Ali tko točno stoji iza inicijative, čijim novcem se financira? I tko su političari koji su ih podržali?

U telefonskom razgovoru jedna od organizatorica, kako je najavljena jučer na prosvjedu, Anita Šupe, kaže - oni su grupa građana i nemaju nikakvu hijerarhiju. Pred kamere danas ne želi, a nisu našli ni vremena za upit koji smo im poslali na mail naveden na službenoj stranici.

Donacije inače prikupljaju putem svoje službene stranice. No, kako je svaka inicijativa sama po sebi neformalnog karaktera - u Hrvatskoj ne postoji registar ni tijelo koje ih regulira. Da je okupljenima dosta cjepiva, mjera i stožera nije iznenađenje. No - uz te poruke s govornice je došlo i niz onih političkih, ali i političara koji su ih slušali. Uglavnom iz redova Domovinskog pokreta, izvijestila je reporterka Petra Buljan u Dnevniku Nove TV.

''Moji motivi uopće nisu politički već građanski i roditeljski'', kazao je Zlatko Hasanbegović u subotu.HDZ-u posebno sporno što su članovi Domovinskog pokreta bili na takvom prosvjedu - umjesto u Vukovaru. A SDP kaže - Vlada je propustila obrazovati građane.

''Kada gledam slične prosvjede po Europi, činjenica je da se obično na njima pojavljuju političari s desnog ekstremnog spektra koji nažalost koriste jednu histeriju i pokušavaju dobiti pokoji politički poen'', smatra Biljana Borzan.

Oštre kritike poteza Nacionalnog stožera: ''Ne preostaje ništa drugo nego ponuditi ugostiteljske objekte u otkup Stožeru i Vladi''

Zaokret u pet zemalja, mijenjaju pristup epidemiji, pa će živjeti s COVID-om: "Loša vijest je da virus nikad neće nestati"

Most o prosvjedu i porukama nije htio, iako je njihov Marin Miletić ondje bio. Okupljanje je bilo prijavljeno policiji, ali ne i gradskom stožeru. Čekaju se izvješća gradskog stožera i inspektora civilne zaštite - a onda će i odluka o sankcijama! ''To su očito osobe koje se u svakodnevnom životu ne štite, ne poštuju razmak, ne nose maske, pa onda u svakom slučaju među takvim osobama može doći do prijenosa zaraze'', zaključila je Iva Pem Novosel, epidemiologinja HZJZ-a.

Više o prosvjedu pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr