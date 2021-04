Raste broj hospitaliziranih u Istri. Lina Dollar razgovarala je s ravnateljicom OB Pula Irenom Hrstić o stanju pacijenata.

COVID bolnica u Puli ponovno je otvorena. ''Zadnjih mjesec dana, broj pacijenata sve više raste. Sada smo na 77 pacijenata, što znači da smo u prilično punom kapacitetu'', rekla je Irena Hrstić.

Klinička slika pacijenata je, kaže Hrstić, primarno kao i do sada, uglavnom sa smetnjama disanja i upalama pluća. Istaknula je kako dolazi sve više mlađih pacijenata, čak 10-15 godina mlađi u odnosu na prethodni val koronavirusa. ''Brzo su progresivne kliničke slike. Iz relativno dobrog stanja vrlo brzo može doći do pogoršanja disanja'', pojasnila je ravnateljica OB Pula.

Prosjek godina hospitaliziranih je 66, ali ima i onih između 40 i 75, kazala je Hrstić. Velik je broj aktivnih slučajeva u bolnici. ''Činjenica jest da se velik broj pacijenata dijagnosticira s brzim antigenskim testovima, a oni ne ulaze u službenu statistiku. To mi vidimo u našoj hitnoj službi. Drugi razlog je taj što vrlo vjerojatno oni koji imaju kliničku sliku ne idu nužno postaviti dijagnozu i tu je disproporcija'', pojasnila je Hrstić.

Ravnateljica se osvrnula i na britanski soj virusa. ''Kad je krenula ta priča o sojevima, mi smo isto bili znatiželjni, ali kako je klinička slika kod svih ista, mi smo se u bolničkom sustavu prestali s time opterećivati. Nemamo dokazan novi soj, barem u našoj bolnici'', rekla je Hrstić te dodala da je najvažnije gledati tijek kliničke slike pacijenata.

Bolnički sustav je preopterećen. ''Da ste me to pitali prije šest mjeseci, rekla bih vam kao i sada. Ne možemo, ali očito svaki put nađemo granicu fizičke izdržljivosti. Uspijemo to odraditi. To su nadljudski napori'', istaknula je Hrstić te dodala da ćemo, kada ovo sve završi, pitati odakle im ta snaga.

Stanje u OB Pula je također puno. ''Ne postoji samo COVID. Ima jako puno bolesnih, od infarkta, malignih bolesti, moždanih udara... Vrlo je intenzivno i zanimljivo vrijeme trenutno u medicini'', rekla je ravnateljica bolnice. Lijekova, kaže Hrstić, imaju.

Također, školarci bi se trebali u ponedjeljak vratiti u školu na nastavu, a hoće li, ovisit će samo o epidemiološkoj situaciji.



