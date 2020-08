Ravnatelj Osnovne škole Milana Langa u Bregani Igor Matijašić komentirao je mjere koje će se provoditi u školama u novoj školskoj godini u cilju sprečavanja zaraze koronavirusom.

O organizaciji nastave u školama, koja pada na leđa ravnatelja, reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala je s ravnateljem Osnovne škole Milana Langa u Bregani Igorom Matijašićem.

Kaže kako mu se ove mjere koje su donesene za nadolazeću školsku godinu čine podosta prihvatljive za razliku od onih koje su bile za lanjsku.

"Hoće li one biti u potpunosti provedive, tek će se vidjeti. Ima tu dosta svega što se mora posložiti, no meni je jako drago što je školama dana autonomija da same kreiraju način prihvatljiv za sve, jer se škole razlikuju jedna od druge. Ali, po meni su te mjere možda zakašnjele. Mislim da ih je trebalo donijeti puno prije, da imamo više vremena", kaže Matijašić.

U njegovoj školi, kaže, nastavu će organizirati sukladno mjerama.

"Niži razredi će ići u školu. Probat ćemo osigurati da svatko sjedi sam u klupi. Što se tiče viših razreda, tu se razmatra nekoliko modela jer se propisani razmak u učionicama baš ne može osigurati", kaže. "Druga je opcija da svi učenici imaju maske, međutim kad učenik ima šest sati u komadu masku, pitanje je je li to baš sasvim prihvatljivo."

I do sad su imali problema u slučajevima kad bi se razbolio nastavnik matematike, fizike ili informatike.

"Posebno me brine što ako se razboli netko od tehničkog osoblja, zarazi se ili bude u samoizolaciji. Pitanje je kako će se oni moći nadomjestiti s obzirom da ih ionako ima malo, hoćemo li odmah naći zamjenu – netko mora očistiti školu, sve dezinficirati", kaže ravnatelj.

Najviše ga, kaže, brine hoće li se sve u kratkom roku koji je na raspolaganju moći pripremiti.

"Hoće li sve biti sigurno za učenike, nastavnike, sve djelatnike škole. I njih ima puno koji su u rizičnim skupinama", strahuje Matijašić.

"Posebna je priča produženi boravak. Izričito je rečeno da se ne mogu miješati grupe, a mi imamo grupe koje su izmiješane iz više razreda. Sad treba, ako se to neće mijenjati, netko stati pred roditelje i reći - nećete moći u produženi boravak, morat ćete se snaći na naki drugi način. Mislim da je to prekratko vrijeme da se oni snađu, do početka školske godine."

Kaže da je na sastanku u resornome ministarstvu rečeno kako je formiran tim koji će školama biti na raspolaganju za pomoć. Pitanja koja imaju škole ministarstvu mogu slati i mailom.

"Ja se nadam da će sve biti u redu. Sretno nam svima", poručuje Matijašić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr