Ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak otkrio je hoće li zaštitne maske uskoro postati obavezne i na otvorenom.

Zaštitne maske obavezne su tijekom kupovine u trgovinama, ali i tijekom posjeta u bolnicama. Ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak otkriva hoće li zaštitne maske uskoro postati obavezne i na otvorenom.

"Na otvorenom to nema puno smisla, puno je opasniji zatvoreni prostor", kazao je.

Capak otkriva i je li mu žao što se na početku koronakrize govorilo da maske nisu potrebne svima, a od danas su obvezne, te jesu li serološki testovi pokazali da zapravo testiramo premalo ljudi.

"U međuvremenu smo puno toga komunicirali, kako su išla nova saznanja tako smo mi komunicirali. Sada smo donijeli nove mjere. Postoje više tipova maski. Imamo platnene maske, kirurške maske...pamučne maske sprječavaju širenje kapljica kojima se prenosi koronavirus. One smanjuju tu mogućnost prijenosa bolesti".

"Ne bih rekao da testiramo premalo. Serološki testovi pokazuju da je pravi broj zaraženih i oko 100.000, ali to nije samo kod nas. Kod nekih je to i više. Naprosto je nemoguće pohvatati sve. To se mijenja, to je dinamična situacija", kazao je Capak.

