U Areni Zagreb u ponedjeljak je zabilježen prvi smrtni slučaj COVID pozitivne osobe, a dan kasnije zbog naglog pogoršanja kliničke slike, jedna je osoba hitno intubirana i vraćena u KB Dubrava.

Koordinator za Arenu Davor Vagić iz KBC-a Sestre milosrdnice potvrdio je prvi smrtni slučaj. ''Riječ je o osobi koja je bila u terminalnoj fazi svoje osnovne tumorske bolesti. Iz KBC-a Sestre milosrdnice prebačen je u Arenu zato što se rutinskim testom, koji se radi pacijentima koji ulaze u bolnicu, radi bris. On nije imao simptome, ali s obzirom na to da je bio pozitivan, umjesto na palijativu smješten je kod nas'', objasnio je Vagić i dodao da su to, nažalost, situacije koje se događaju i koje će se događati, prenosi Jutarnji.

Što se tiče drugog pacijenta, koji je intubiran, Vagić je objasnio da je riječ o osobi s drugim bolestima, koji je iz KB-a Dubrava preseljen u Arenu jer mu se stanje bilo popravilo. ''Arena je tercijarna ustanova i tu idu osobe koje su pred otpust, odnosno uskoro im neće trebati liječnička pomoć. No ovo je nepredvidiva bolest i toga smo svjesni. Upravo zato u Areni imamo reanimacijski centar i sve što je potrebno za intubaciju i siguran prijevoz u bolnicu, što je u ovom slučaju i bilo'', objasnio je.

Dosad je u Arenu primljeno više od 30 pacijenata, a njih pet ili šest otpušteno je kući.