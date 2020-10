Liječnici, sestre i ostalo medicinsko osoblje okupilo se ispred KB-a Dubrava na prosvjedu. Nije im prihvatljivo da KB Dubrava bude jedina COVID bolnica u Zagrebu.

Liječnici su se okupili u podne nezadovoljni uvjetima i načinom rada u bolnici. S njima je razgovarao novi predsjednik Upravnog vijeća KB-a Dubrava Silvio Bašić.

Prosvjed ispred KB-a Dubrava Foto: DNEVNIK.hr

''Ovo je bilo spontano okupljanje, pišu ružno o nama, mene to boli. Mislite da su pacijenti stvarno goli, gladni i žedni?'' zapitala je sestra Verica Šeb. Smatra da bolnica ne smije biti zatvorena za ostale bolesnike jer i njima, kaže, treba njihova pomoć. Navodi da su dobili dopis da nastavljaju kao COVID bolnica, a da za to nemaju uvjete. Smatraju da bi svaka bolnica u Zagrebu trebala participirati. Kaže da im nedostaje liječnika i sestara. Zahvalila je svima koji su došli u pomoć, ali to im, kaže, nije dovoljno.

Medicinska sestra Verica Šeb Foto: DNEVNIK.hr

''Teško nam je, nemamo radno vrijeme, nije problem, odradit ćemo sve, ali ne možemo sve sami'', objasnila je i dodala da im treba pomoć. Dodala je da svi moraju sudjelovati u borbi protiv COVID-a.

''Duopoli i monopoli mene kao medicinsku sestru me uopće ne zanimaju'', osvrnula se na tvrdnje ministra Vilija Beroša o stanju u bolnici.