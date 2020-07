Iako koronavirus u Hrvatskoj ne jenjava, brojka je danas ipak manja - novozaraženih je 92. Više od polovice dolazi iz Vukovarsko-srijemske županije, žarište je opet svadba. Lokalni stožer traži ograničavanje broja sudionika. A mi smo s epidemiolozima provjerili - tko i kada uopće mora u samoizolaciju.

U Ivankovu, općini sa 6000 stanovnika 19 je novozaraženih koronavirusom. Većina zaraženih iz Vukovarsko-srijemske županije je iz Vinkovaca i Ivankova, gdje je izvor zaraze svadba. Pa je županijski stožer uputio zahtjev Nacionalnom da se svadbe u toj županiji održavaju samo u krugu najuže obitelji i da ta odluka na snazi bude 30 dana.

Za Novu TV iz Nacionalnog stožera proučili su da se priprema nova odluka o svadbama, a detalji će biti poznati idući tjedan.

A o detaljima zaraženih u svom mjestu nije upoznat načelnik Ivankova pa je za sutra zatražio hitan sastanak kako bi dobio potrebne odgovore.

"Ja u ovom trenutku ne znam broj osoba pozitivnih na koronvirus, koliko je ljudi u samoizolaciji i ja kao načelnik doslovce sa Stožerom civilne zaštite nemam načina dokučiti kako tom stanovništvu pomoći“, kaže Marko Miličević, načelnik Općine Ivankovo.

Ni za organizatore slavonskih svadbi ograničavanje broja sudionika ne bi bilo najsretnije rješenje.

„Sve se ovih dana lomi preko naše Slavonije koja je poznata po velikim, veselim svadbama. Svesti to na 100 ili čak na 30 uzvanika u našem području, našoj Slavoniji jako, jako nezgodno“, kaže Tihana Tomljanović, organizatorica vjenčanja.

Tko sa svadbe mora u samoizolaciju?

Svadbe epidemiolozima ovih dana zadaju najviše posla pa smo s Ivom Pem Novosel provjerili kakva su pravila. Pokazali smo joj tlocrt svadbene dvorane s 200 uzvanika.

"Ako je zaražena osoba sjedila za jednim stolom na svadbi, svi koji su s njom sjedili za stolom trebaju u samoizolaciju, a ako udaljenost do susjednog nije bila dva metra, onda moraju i ljudi koji su sjedili za susjednim stolom. Ovisno o udaljenosti, i ljudi koji su sjedili za drugim stolovima. Ako je zaražena osoba nekoliko puta došla do mladenaca, grlila ih i plesala s njima, onda dođemo do toga da bi svi uzvanici trebali u samoizolaciju", pojašnjava Pem Novosel.

Ukoliko je svadba na otvorenom, rizik je višestruko manji, kaže, jer ako je netko zaražen očekuje se da će se te kapljice razrijediti tako da su ugroženi samo doista bliski kontakti.

Mjere u kafićima i javnom prijevozu

Odlazak u samoizolaciju može se izbjeći i odgovornim ponašanjem u kafiću.

"Ako su sve osobe u kafiću imale masku, praktički nitko ne bi trebao u samoizolaciju. Ako kavu preselimo i popijemo vani, onda u samoizolaciju trebaju ići samo bliski kontakti na udaljenosti do dva metra", kaže Pem Novosel.

No udaljenost je teško držati u gradskom autobusu.

„Uz postojano i pravilno korištenje maske, da ona potpuno prekrije nos i usta i da se prilikom zvona mobitela ne skine s lica i ne razgovara - uz takav uvjet da svi neprekidno pravilno nose masku ne bi trebao nitko u samoizolaciju“, kaže Pem Novosel.

Svaka životna situacija je specifična, upozorava naša sugovornica, no uz distancu i masku šanse za boravkom u samoizolaciji ili za pozitivinim COVID testom znatno su manje.

