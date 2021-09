Zagrepčanin se odazvao na javni poziv i cijepio prvom dozom Pfizera. Već pola sata nakon što je primio cjepivo, tvrdi, počele su njegove nevolje.

64-godišnji Zagrepčanin otišao je na cijepljenje, odazvao se na javni poziv bez naručivanja, a onda su, tvrdi, počele njegove nevolje.

"Nikad nisam bio bolestan niti sam ležao u bolnici, do sada sam uvijek imao samo prehlade. Cijelo vrijeme korone sam radio bez ikakvih problema. Inače su mi svi u obitelji 'antivakseri', no ja sam se odlučio tajno cijepiti. 13. kolovoza bio sam na cijepnom punktu, izabrao sam Pfizer i dobio prvu dozu", ispričao je Zagrepčanin čiji su podaci poznati redakciji DNEVNIK.hr-a.

Navodi da mu se gotovo odmah nakon cijepljenja počelo vrtjeti u glavi, a vrtoglavice su se nastavile tijekom cijelog dana, sve do navečer.

"Onda sam poslijepodne naglo izgubio osjet njuha i osušio mi se nos, počeli su bolovi u prsima i leđima, porasla mi je temperatura koja je sada bila 37,6. Kad sam disao, imao sam dojam kao da mi netko nož zabija u pluća. Navečer sam nazvao hitnu pomoć i rekao što se dogodilo, odgovorili su mi da imam nuspojave koje nisu tipične", dodao je Zagrepčanin.

"Iz ordinacije je vikao da ne ulazim jer imam koronu"

Navodi da je u noći popio Andol 100, no nije mogao puno spavati. "Sjeo sam, a bolovi su bili sve jači. Onda sam zaspao, ujutro su bolovi bili i dalje prisutni, ali su se preselili u desni dio rebara. Boljelo me je cijelo plućno krilo, imao sam osjećaj kao da mi je prsni koš premalen za udahnuti zrak u njega", opisao je i dodao kako se odlučio javiti obiteljskom liječniku.

"Moj liječnik je bio na godišnjem, liječnik koji ga je mijenjao je iz ordinacije vikao da ne ulazim jer imam koronu. Zatražio sam doznaku za bolovanje jer nisam otišao na posao taj dan. Dobio sam ju i krenuo kući, no bolovi u prsima nisu prestajali. Kod kuće sam izmjerio temperaturu 38,6", opisuje svoje iskustvo.

Uzeo taksi i odvezao se na Rebro

Noć s ponedjeljka na utorak je uglavnom presjedio uz Andole, a onda u utorak ujutro uzeo taksi i odvezao se u KBC Rebro. Tamo su ga, navodi, priključili na aparate i napravili pretrage te utvrdili da ima plućnu emboliju i upalu pluća.

"Testirali su me PCR testom, bio sam negativan, pristao sam na hospitalizaciju nakon gotovo cjelodnevnih pretraga koje su me dodatno iscrpile. Rekli su mi da je pulmologija puna jer se ovakve stvari često događaju i smjestili me na kardiologiju. Dobio sam lijekove protiv zgrušnjavanja krvi, antibiotik, paracetamol i došla je još jedna noć", navodi i dodaje kako za medicinsko osoblje koje je tamo bilo ima samo riječi pohvale za strpljenje i trud oko pacijenata.

Prijavljeno HALMED-u

"Rekla mi je liječnica da imam plućnu emboliju za koju nisu sigurni je li posljedica cijepljenja ili sam ju imao od ranije, a nešto su našli i na nadbubrežnoj žlijezdi. Liječnik kojemu sam došao je uzviknuo: 'Vi ste ozbiljno bolesni!'", dodaje i navodi kako su mu prvo rekli da ovaj događaj neće prijaviti HALMED-u, no drugi dan je prijava moguće nuspojave ipak otišla u tu agenciju.

"Ja sam prvi put bio u bolnici tada, mene je prvi dan pregledalo pet liječnika, šest dana sam proveo u bolnici, a lijekovi su pomogli. Rekli su mi da će me posjetiti farmakolog iz HALMED-a, no nije došao", navodi Zagrepčanin.

"Niti jedna sestra nije cijepljena"

"U otpusnom pismu su napisali da moram donijeti uputnicu pa bi me zvali na farmakološki pregled i predlažu cijepljenje drugom dozom cjepiva Johnson&Johnson, ali ja mislim da se više nikad neću cijepiti! Niti jedna sestra od ovih koje su bile na Rebru nije bila cijepljena", kazao je i dodaje kako ga očekuje dugotrajno liječenje.

"Rekli su da će me liječiti godinu dana nakon ovoga svega, a nakon šest mjeseci trebam ići na pregled, liječit će me lijekom za razrjeđivanje krvi, a dobio sam i tablete za tlak, antibiotik i još neke tablete", rekao je.

"Oni su meni rekli da sam imao veliku sreću da sam ostao živ, a ja sad moram vidjeti s HALMED-om što i kako dalje", rekao je i dodao kako je sasvim slučajno naletio na još jednu osobu koja je prošla gotovo iste posljedice cijepljenja.

"Nisam ja jedini, bio sam u Varaždinu u subotu, sjedili smo u kafiću, za susjednim stolom je bio čovjek mojih godina koji je dobio emboliju u desnom pa onda u lijevom plućnom krilu, cijepljen je AstraZenecom", navodi Zagrepčanin i dodaje kako je sretan da je najgore iza njega.

HALMED do sada zaprimio 4720 prijava

O ovom događaju poslali smo upit HALMED-u koji prati nuspojave vezane uz cjepiva protiv COVID-19 oboljenja u Hrvatskoj.

Iako smo pitali za podatke koji se odnose na Hrvatsku, iz HALMED-a poručuju da je u europskoj i svjetskoj bazi podataka do sada upisano 27 prijava embolije i šest prijava upale pluća za koje se sumnja kako se radi o nuspojavama cjepiva protiv COVID-19. No, do sada zaprimljeni podaci, navode u HALMED-u, nisu dovoljni za utvrđivanje uzročno-posljedične veze s cijepljenjem protiv korone.

HALMED je do 31. kolovoza zaprimio 4720 prijava sumnji na nuspojave. Među svim do sada zaprimljenim prijavama, 29 posto je onih koje su ocijenjene ozbiljnima.

Odgovor HALMED-a prenosimo u cijelosti.

"Sve prijave koje HALMED zaprimi smatraju se sumnjama na nuspojavu te se koriste za kontinuiranu procjenu sigurnosnog profila cjepiva. Za svaku prijavu provodi se procjena povezanosti s primjenom cjepiva. Tek nakon temeljite ocjene svake prijave sumnje na nuspojave moguće je procijeniti je li povezanost između primjene pojedinog cjepiva i pojave pojedine nuspojave sigurna, vjerojatna, moguća, nije vjerojatna ili povezanost nije moguće ocijeniti. Ocijenjene prijave unose se u nacionalnu, europsku i svjetsku bazu nuspojava lijekova te čine dio dokumentacije o sigurnosti primjene cjepiva.

Među prijavama sumnji na nuspojave cjepiva protiv bolesti COVID-19 koje su do sada ocijenjene te upisane u europsku i svjetsku bazu nuspojava, zaprimljeno je 27 prijava koje su se odnosile na plućnu emboliju. Osim toga, među prijavama sumnji na nuspojave cjepiva protiv bolesti COVID-19 koje su do sada ocijenjene te upisane u europsku i svjetsku bazu nuspojava, zaprimljeno je 6 prijava koje su se odnosile na upalu pluća (pneumoniju)", navode u odgovoru.

Nastavljaju pratiti takve pojave

"Podaci koji su do sada zaprimljeni navedena zdravstvena stanja na razini Europske unije trenutačno ne ukazuju na postojanje sigurnosnog signala, odnosno ne ukazuju na postojanje uzročno-posljedične povezanosti poremećaja plućne embolije i upale pluća s primjenom cjepiva protiv bolesti COVID-19. Međutim, ove se prijave sumnji na nuspojave nastavljaju pratiti te će HALMED u slučaju potrebe, odnosno pojave novih saznanja o tome pravovremeno informirati zdravstvene radnike i građane.

Cijepljenje u Republici Hrvatskoj trenutačno se provodi odobrenim cjepivima Comirnaty (Pfizer/BioNTech); Spikevax, ranijeg naziva COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna); Vaxzevria, ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca (AstraZeneca, Sveučilište u Oxfordu), i COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen - Johnson & Johnson)", navode u odgovoru iz HALMED-a.

Podaci do 31. kolovoza

"U sljedećoj tablici navedene su informacije o broju prijava sumnji na nuspojave cjepiva protiv bolesti COVID-19 koje je HALMED zaprimio do 31. kolovoza 2021. godine:

Ukupan broj prijava sumnji na nuspojave cjepiva - 4720 prijava:

2572 - Comirnaty,

510 - Spikevax (Moderna),

1524 - Vaxzevria (AstraZeneca),

108 - COVID-19 Vaccine Janssen i

šest prijava na COVID-19 cjepiva za koje nije zaprimljena informacija o proizvođaču.

Napominjemo da razlike u broju prijava sumnji na nuspojave ne upućuju na razlike u sigurnosti cjepiva. Broj prijava sumnji na nuspojave općenito ukazuje na visoku razinu osviještenosti zdravstvenih radnika i korisnika cjepiva o potrebi za prijavljivanjem nuspojava, čime se osiguravaju veće količine podataka koji služe za praćenje sigurnosnih profila cjepiva. Temeljito prikupljanje i veća količina podataka o nuspojavama omogućuju bolji uvid u primjenu cjepiva te brzo uočavanje sigurnosnih signala zbog kojih bi eventualno bilo potrebno poduzeti odgovarajuće regulatorne akcije, kao što su primjerice nove preporuke, mjere opreza i slično. Također, iz navedenog prikupljanja i praćenja podataka proizlaze nove informacije za korisnike i zdravstvene radnike, što u konačnici dovodi do sigurnije primjene cjepiva", dodaju u odgovoru.

29 % prijava ocijenjeno ozbiljnima

"Među prijavama sumnji na nuspojave cjepiva protiv bolesti COVID-19 koje su do sada ocijenjene, udio prijava koje nisu ozbiljne iznosi 71 %, dok je 29 % prijava ocijenjeno ozbiljnima. Ukupno gledano, najčešće su zabilježene sljedeće nuspojave: povišena tjelesna temperatura, glavobolja, zimica, bol na mjestu primjene, opća slabost, bol u mišićima, umor, mučnina, bol u zglobovima i bol na mjestu primjene.

Među ozbiljnim nuspojavama najčešće su zabilježene reakcije preosjetljivosti koje su se manifestirale kao osip, svrbež i koprivnjača nedugo nakon primjene cjepiva, u pojedinim slučajevima praćeno oticanjem lica, grla ili jezika te poteškoćama s disanjem ili gutanjem, zbog čega su primijenjeni antialergijski lijekovi i nakon čega je u svim slučajevima došlo do oporavka. Također, rjeđe su zabilježene reakcije pareze lica odnosno periferne slabosti jedne strane lica. Ove reakcije obično su povezane s otokom tkiva koji pritišće živac i najčešće je riječ o prolaznom stanju. Osim toga, zabilježeni su opsežno oticanje na mjestu primjene cjepiva, odnosno opsežna lokalna reakcija, visoka temperatura, tromboembolijski događaji te nesvjestice", zaključuju u odgovoru iz HALMED-a.