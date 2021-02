Premijer Andrej Plenković danas je prisustvovao video sjednici Europskog vijeća nakon koje održava konferenciju za medije.

Premijer je kazao kako je na Europskom vijeću bilo riječi o pritiscima Europske komisije prema farmaceutskim kompanijama da ubrzaju distribuciju cjepiva.

"Naručili smo 6,8 milijuna cjepiva, to je više no što imamo stanovnika starijih od 18 godina. Razgovarali smo i o novim sojevima i epidemiološkim mjerama te certifikatima za cjepivo tj. tzv. zelenim propusnicama", kazao je.

Objasnio je kako niz država traži više podataka o COVID putovnicama prije no što se postigne sporazum o propusnicama. Dodao je kako se razgovaralo i solidarnosti prema siromašnijim zemljama.

Planovi za cijepljenje

"Do sada je na razini EU cijepljeno oko 8 posto stanovništva starijeg od 18, a 5 posto je primilo dvije doze. Cilj je do ljeta procijepiti 70 posto stanovništva EU, a tijekom ožujka očekuje se i registracija cjepiva tvrtke Johnson and Johnson. Očekujemo oko 730 tisuća doza do kraja ožujka", rekao je.

Kazao je i kako se cjepivo drugih proizvođača ne može naručivati po principu "Halo, Bing!"

Komentirao je i najavljeno popuštanje mjera od 1. ožujka.

"Donijeli smo političku odluku da ćemo kao što smo radili do sada, pratiti privatni sektor gospodarstva. Dogovorili smo se da ćemo pratiti onaj dio gospodarstva koji ne može raditi kao prije korone s naknadom od 4000 kuna i naknadom fiksnih troškova. Pronaći ćemo sredstva u proračunu za ožujak", rekao je.

Osvrnuo se i na pitanje rada kladionica i casina.

"Svi oni plaćaju koncesiju, u slučaju da ne rade tih prihoda nema i još država njima plaća. Kada smo to analizirali vidjeli smo da njihovo poslovanje nije epidemiološki problematično, to je stav epidemiloga. Smisao te odluke je da država bude na dobitku. Nitko od nas nije osobno sklon hazarderstvu", rekao je.

BDP i pozicija na financijskom tržištu

Komentirao je objavu DZS-a o kretanju BDP-a.

"U zadnjem kvartalu došlo je do pada, kao i pada tijekom cijele godine. Ta je vijest u skladu s očekivanjima. EU je pala za 6,4 posto. Danas vidimo da je tek 2,1% manje zaposlenih 2020. nego 2019. godine, a pritom su povećane prosječne plaće u privatnom, javnom i državnom sektoru. Do sada je 9,3 milijarde isplaćeno poslodavcima za plaće radnicima koji su ostali zaposleni i omogućeno im je premoštavanje ove krize", rekao je i dodao da su godišnja kretanja BDP-a bolja od procjena Europske komisije.

Istaknuo je i kako je pozicija Hrvatske na financijskom tržištima izuzetno dobra.

O izboru predsjednika Vrhovnog suda

Osvrnuo se na temu izbora predsjednika Vrhovnog suda.

"Intencija promjena zakona o sudovima bila je dobra i korisna jer omogućuje zainteresiranima da budu predloženi od strane Predsjednika država i tu nema nikakvih ideja o ograničavanju njegovih ovlasti. Stjecajem okolonosti bio sam u poziciji da imam ovlast predlagati Glavnog državnog odvjetnika bez javnog poziva i nakon javnog poziva kad sam s drugima mogao analizirati program. Puno mi je draža ta druga opcija. Ne vidim smisleni razlog za kreiranje nekog konflikta. Ne vidim da je bilo šta sporno. Mislim da je sustav s javnim pozivom bolji nego onaj bez njega", rekao je premijer.

Govor mržnje i "Tri majmuna"

Komentirao je i prozivanja za govor mržnje.

"Nema nikakve zavjere da namećemo tu temu u javni prostor. Nitko od nas nije rekao da nečiji članovi ne mogu doći u neki objekt. Ta je činjenica prenošenjem medija postala vijest u javnom prostoru i ona zaslužuje reakciju osude", rekao je.

Kazao je i kako potezi poput plakata o zabranjenom ulazu SDP-u u restoran iz Imotskog, u društvu potiču nesnošljivost.

"Važno je da kod ovih tema malo promislimo. Relativizatori ove teme inače prvi osuđuju, a sada ne. A to ne može. Postoje dvostruki kriteriji. Ovo su referentni trenuci, nećemo ih zaboraviti. Okretanje na šalu neće se primiti. Svaka generalizacija diskriminacije je opasna", rekao je premijer.