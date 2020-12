Premijer Andrej Plenković najavio je u subotu da će hrvatska Vlada u ponedjeljak usvojiti prijedlog odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa na Jadranu.

Andrej Plenković, koji će i današnju sjednicu Vlade voditi iz izolacije putem videolinka, na Twitteru je u subotu objavio da je "obavio konzultacije sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i talijanskim premijerom Giuseppeom Conteom u vezi s proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa Hrvatske u Jadranu" te da će "Vlada RH izvješće o procesu konzultacija i prijedlog Odluke o proglašenju IGP usvojiti u ponedjeljak".

Osim toga na sjednici Vlade očekuju nas najnocije informacije o koronavirusu u Hrvatskoj. Situacija nije dobra, a proteklog je tjedna Davor Božinović najavio kako možemo očekivati produljenje nekih postojećih strožih mjera, ali i neke nove mjere.

''Već sada možemo reći da znamo da je blagdansko vrijeme ono razdoblje godine kada ljudi imaju više potrebe i vremena da vide one koji su im važni u životu. Moramo imati na umu da u Hrvatskoj živi milijun i pol kućanstava. Iako su neki od njih iz istih obitelji, jasno je da kada bi se pomiješao međusobno toliki broj kućanstava, da bi u isto vrijeme imali ogroman broj kontakata. To bi dovelo do jako velikog epidemiološkog rizika'', istaknuo je Božinović.

Napomenuo je još jednom kako se pripremaju posebne poruke u vezi s time, ali da ''već sada može poručiti da će se u osnovi svoditi na to da se svi suzdrže od kontakata i druženja izvan svog kućanstva''.

Ovog se vikenda u medijima nagađalo o ponovnom uvođenju propusnica za međužupanijska putovanja, a ostaje vidjeti hoće li ta tema biti na dnevnom redu današnje sjednice Vlade.