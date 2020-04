Političari se svakog dana pojavljuju u medijiima i na konferencijama za novinare, a neki su primijetili kako su im frizure uredne iako frizerski saloni ne rade.

Predsjednik Udruženja obrtnika Grada Zagreba Antun Trojnar komentirao je danas činjenicu da su političari unatoč tome što frizeri ne rade uredno pošišani i počešljani.

"To je jako veliko pitanje. Upravo smo danas to komentirali unutar Udruženja obrtnika Grada Zagreba, s kolegom Ivicom Zanettijem, predsjednikom Sekcije frizera Udruženja obrtnika Grada Zagreba i potpredsjednikom udruženja. I jednostavno, ja vam na to ne mogu odgovoriti, ali kao što ste rekli svi su lijepo pošišani, uredni i sumnjam da ih supružnici ili netko iz obitelji može tako lijepo ošišati kako to inače rade naše kolege frizeri", kazao je Trojnar za N1.