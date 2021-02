Ugostitelji su napokon dočekali konkretan pomak i vesele se mogućnosti otvaranja terasa za goste. Jednako tako i gosti jedva čekaju sjesti na terasu omiljenog kafića i popiti napokon tu kavu o kojoj maštaju mjesecima.

Nacionalni stožer pritom je odredio brojne mjere koje ugostitelji moraju ispuniti na svojim terasama, a jedna od odluka bila je i da se zabrani puštanje glazbe kako bi se minimaliziralo nadglasavanje gostiju i smanjivanje propisane distance među njima. Ipak, dogovoreno je da se glazba može puštati, ali tiho.

Iako još nemaju ništa napismeno, ugostitelji su time zadovoljni.

"Zabrana glazbe mjera možda bila jedna mjera predostrožnosti koja je višak. Znanstveno objašnjenje o aerosolu vjerojatno drži vodu, ali drago nam je da su uvaženi naši komentari i da će ipak biti dozvoljena. Nismo još ništa dobili napismeno, no vjerujem da će to ostati u uputama. Tiha glazba u pozadini gostu daje neku atmosferu zbog koje je i došao uživati na terasi, a da se u tišini ne pita što mu to nedostaje. Vraća onaj osjećaj da se nešto vraća prema normalnome i da ugostiteljstvo nije suhoparna prodaja asortimana. Pozadinska glazba pogotovo je važna za restorane", kaže predsjednica Nacionalne udruge ugostitelja Jelena Tabak.

Kaže kako bi ugostitelji ''preživjeli'' i da glazba nije dopuštena, no ipak misle da glazba u pozadini neće puno utjecati na širenje zaraze.

"Dio neće biti spreman za ponedjeljak"

Koliko će ugostitelja zaista otvoriti svoje terase u ponedjeljak zasad se ne zna jer još nisu objavljeni tehnički uvjeti potrebni za primanje gostiju uz poštivanje epidemioloških mjera.

"Vjerujem da neće svi koji misle otvoriti biti spremni za ponedjeljak, ali vjerujem da velika većina hoće otvarati terase, što se tiče kafića. Restoranima je drugačija situacija, moraju paliti cijeli pogon, a možda na terasi mogu imati samo dva ili tri stola. Puno je tu detalja. Regionalno ugostitelji različito razmišljaju, ali sve će se iskristalizirati u prvih tjedan dana rada. Prema informacijama koje imamo, mahom restorani planiraju ostati i dalje zatvoreni“, kaže Tabak.

Dodaje kako se zapravo pod restrikcijama nikome ne isplati raditi, ali vjeruje da će pomaka biti.

"Sigurno će biti više otvorenih ugostiteljskih objekata nego što je sada", zaključuje Jelena Tabak.