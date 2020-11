Vlasnici kafića, restorana, teretana, koji će od subote morati staviti ključ u bravu, imaju velika očekivanja od Vlade.

S predsjednikom nacionalne udruge ugostitelja Marinom Medakom razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Upitan hoće li ugostitelji s dostavom uspjeti preživjeti do 21. prosinca, Medak kaže kako dostavu mogu imati samo objekti sa hranom.

"To znači da je izostavljeno jako, jako puno ugostitelja koji nemaju hranu i odmah možemo prepoloviti priču s brojem objekata i zaposlenih. Niti 30 posto troškova se ne može pokriti samo kroz isključivo dostavu što znači da je dostava direktan minus i samo objekti koji su napravljeni isključivo za dostavu, koji nemaju skup najam, mogu ići s time da nešto zarade", objašnjava Medak.

"Od sutra nas čeka apsolutna neizvjesnost jer ne znamo hoće li biti obeštećenja, hoćemo li otpuštati radnike ili ne, znamo da nam idi ove mjere, hoćemo li još nešto uz to dobiti, hoćemo li ostati zatvoreni do 1. travnja ili do kada već, ne znamo ništa", govori Medak.

Naglašava kako ugostitelji imaju dva zahtjeva – jedan se odnosi na dugoročno smanjenje poreza, na tri godine s trajnim smanjenjem poreza od 2024. godine, a drugi je oslobođenje od parafiskalnih nameta, 50 posto plus.

"Mi smo svjesni da nismo Njemačka, i ne tražimo da se smanji 75 posto kao u Austriji, tražimo 50 posto i toliko očekujemo", ističe Medak.

Ako Vlada ne udovolji zahtjevima, kaže Medak, postoje elementi za tužbu.



"Mi do toga želimo doći zakonskim putem, jako puno ugostitelja najavljuje prosvjede, ne žele da oni umiru od gladi da bi se zaštitilo da netko drugi ne umre od bolesti COVID-19", poručuje.

