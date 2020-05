Školarci od prvog do četvrtog razreda pod posebnim su se mjerama vratili u školske klupe. Njih čak 80 posto. Za ministricu ta brojka je iznad očekivanja. Provjerili smo kako je to izgledalo, ali i što kažu ravnatelji i učitelji.

Učenike su po povratku u škole dočekale dezinfekcija i upute, a u za svakog učenika u učionici je jedna klupa.

"Imamo 250 učenika razredne nastave. Prema najavama roditelja trebalo je doći 180 djece“, kaže Igor Matijašić iz OŠ Bregana. A došlo ih je 175. Roditelji su se dosta premišljali.

"Malo jesmo vijećali doma. Imali smo zasjedanje, ali donijeli smo odluku da je možda pametnije da ipak ide“, kaže Domagoj iz Bregane.

"100% za to nisam bio, ali evo, žao mi je bilo. Predugo je to trajalo bez djece, bez prijatelja, bez veselja“, kaže Kristijan iz Bregane.

Prema podacima ministarstva u škole je došlo 80% djece.

"Ja se nadam da će taj postotak od oko 80 posto popunjenosti još i rasti, zahvaljujem roditeljima na praćenju, ali pozivam i one roditelje koji su imali zadrške da pošalju svoje učenike u školu“, rekla je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

Slabiji odaziv - 61% je u Gradu Zagrebu. Zbog potresa su mnoge škole preseljene u druge. Kao i škola Miroslava Krleže koja sada dijeli prostor s drugom školom u koju su preseljeni. Danas im je došla polovica djece, no problema bi ,kažu učitelji, moglo biti ako ih dođe više...

"Jer je tendencija takva da će većina pa možda i svi učenici se vratiti u školu i tada četvrti razredi moraju prijeći u popodnevnu smjenu. Roditelji te djece nisu na to spremni“, kaže Drago Zenko, učitelj u OŠ Miroslava Krleže u Zagrebu.

Inače roditelji koji još to nisu učinili, mogu bilo kad naknadno poslati svoje dijete u školu.

"Iskreno, meni je to malo neozbiljno. Ne komplicirano, nego neozbiljno. Ako je škola obavezna, onda je obavezna za sve. Zbunjujemo sve oko sebe i roditelje i sve druge. Neću reći baš da je kaos, ali možda se to moglo malo i sistematičnije“, smatra ravnatelj OŠ Bregana Igor Matijašić.

Pa su ravnatelji i dalje u brigama. Jer dio djece nastavu i dalje prati od doma.

Brine me i kvaliteta. Učiteljice koje rade, dosta djece je ostalo i kući, i sigurno će to njima biti opterećenje“, kaže Alma Tomljenović, ravnateljica OŠ Šijana u Puli.

Nastava na trećem završava petoga lipnja. Pitali smo znači li to da onda baš svi bez iznimke moraju natrag u klupe?

"Što se tiče 5. lipnja, on je vezan isključivo za to da se po planu u tom trenutku završava obavezno gradivo u školi na trećem. Nije vezan ni za što drugo“, odgovara Divjak.

U odnosu na prošla dva tjedna, povećao se i broj djece u vrtićima. U grupi odgojiteljice Ivančice ih je danas bilo sedmero pa se radilo bez problema.

"Problem će možda nastati kada ih bude tamo 15-ak. Zato što u prostoru imamo i namještaj. Dio smo namještaja mi morali prenamijeniti da bi mogli osigurati dovoljno prostora da se djeca mogu igrati“, kaže odgajateljica Ivančica Žeravica.

Lijepo vrijeme ide im na ruku pa mogu biti na otvorenom. Povećan priljev u vrtićima očekuju od prvoga lipnja. Povećanje broja djece otežava i provođenje svih propisanih mjera.

"Zasigurno je da će odstupanja biti. I da će biti onemogućeno zasigurno da dijete sjedi za jednim stolom kao što je to bilo do sada. Pokušat ćemo da poštujemo tu socijalnu distancu kao do sada koliko god je to moguće“, rekla je Jasminka Doležal, ravnateljica dječjeg vrtića.

Papir trpi svašta, a realizacija s onim što je na raspolaganju je ipak drugi par cipela.

