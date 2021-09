Slovenska vlada otkupit će od Mađarske veliku količinu cjepiva proizvođača Johnson&Johnson, dok neki smatraju da bi njegovu primjenu trebalo obustaviti dok se ne rasvijetli slučaj 20-godišnjakinje koja je umrla dva tjedna nakon cijepljenja. Cijepljenje je, ipak, zaustavljeno.

Nakon smrti 20-godišnjakinje u Sloveniji koja se cijepila Johnson&Johnsonom privremeno je zaustavljeno cijepljenje tim cjepivom.

Na današnjoj konferenciji za novinare ministar zdravstva Janez Poklukar rekao je kako je Nacionalnom zavodu za javno zdravstvo (NIJZ) predložio privremeno zaustavljanje cijepljenja vektorskim cjepivom Janssen. Savjetodavna skupina za cijepljenje, koju vodi infektologinja Bojana Beović, pozvala je na to.

"Kad je riječ o pojedinačnom slučaju, statistika je nebitna", rekla je, piše N1 Slovenija.

Hoće li Hrvatska privremeno obustaviti cijepljenje Johnson&Johnsonom?

Poslali smo upite Ministarstvu zdravstva, HZJZ-u i HALMED-u imaju li u planu privremeno obustaviti cijepljenje cjepivom tvrtke Janssen.

Iz HZJZ-a su nam rekli da oni mogu samo poslati prijedlog, ali da Ministarstvo zdravstva donosi odluku. Zatim smo kontaktirali Ministarstvo iz kojega su nam rekli da trenutno to nije u planu, ali da pitamo HALMED jer oni prate cijeli slučaj sa Slovenijom.

"To vam sve prati HALMED na nacionalnoj, regionalnoj i razini EU. Upoznati smo i slijedimo proceduru koja je i vodimo računa o daljnim koracima. Za sada nema razloga za zabrinutost jer nemamo pokazatelja za to što se dogodilo u Sloveniji", objasnili su.

Iz HALMED-a su nam, također, poslali odgovor.

"HALMED je upoznat sa smrtnim ishodom koji se nažalost dogodio u Sloveniji. Možemo potvrditi da u Republici Hrvatskoj nije zaprimljena nijedna prijava sumnje na nuspojavu sa smrtnim ishodom za cjepivo COVID-19 Vaccine Janssen. HALMED će nastaviti pratiti sve daljnje informacije i preporuke na razini EU-a te će o svim novim saznanjima izvijestiti javnost."

Preminula u utorak

Kako je u utorak, pozivajući se na neslužbene izvore u ljubljanskom UKC-u objavila Slovenska televizija, ona je umrla od posljedica moždanog udara, što su u toj ustanovi najprije demantirali, potvrđujući da je u kritičnom stanju, ali su u srijedu potvrdili da je došlo do smrti u jutarnjim satima.

"Nažalost, mogu potvrditi da se je borba za njen život neuspješno završila", kazao je u izjavi novinarima Igor Rigler, šef službe za urgentnu neurologiju u Sveučilišnom kliničkom centru (UKC) Ljubljana, dodavši kako se još ne može točno reći je li zaplet povezan s cijepljenjem preminule.

O tome će nakon ispitivanja slučaja stručno mišljenje donijeti posebno povjerenstvo ministarstva zdravstva. To je povjerenstvo prije nekoliko mjeseci potvrdilo da je smrt mlađe žene, supruge slovenskog diplomata koju je u svibnju cijepila slovenska medicinska ekipa cjepivom Johnsson&Johnson, bila povezana s cijepljenjem, nakon čega je dobila trombozu, a na kraju i moždanu kap koja je izazvala smrt.

Prema istraživanjima, teške posljedice nakon cijepljenja vektorskim cjepivima su rijetke, možda jedan slučaj na 100.000 cijepljenja, prenose slovenski mediji.

Reagirajući na tragičnu smrt mlade žene nakon cijepljenja, vodeća infektologinja Bojana Beović izjavila je za medije kako smatra da bi s primjenom tog cjepiva trebalo privremeno prekinuti, ali da je to njezino osobno stajalište.

"Ovakvi se tragični slučajevi pojavljuju jednom na milijun cijepljenih i nešto takvo nismo očekivali, za to nije bilo nikakvog ozbiljnog upozorenja", kazala je za vodeće medije Beović.

"No, ovaj je događaj tako tragičan da osobno smatram da u ovom trenutku ne bismo više riskirali i da to cjepivo više ne koristimo, makar je drukčije stajalište EMA-e i niza zemalja koje koriste to cjepivo. Ja sam za privremenu obustavu primjene, dok se ova situacija ne analizira", kazala je Beović.

U Hrvatskoj danas gotovo 2000 novozaraženih: Provjerite stanje po županijama

Susjedi probili rekord novozaraženih, glavni epidemiolog: "Ili će se nešto učiniti ili prijeti novo zatvaranje"

To, međutim, dovodi u pitanje odluku slovenske vlade, koja je u utorak potvrdila da se dogovara o kupnji 100.000 doza cjepiva Johnson&Johnson od Mađarske, koja ima višak na zalihama, dok je u Sloveniji zbog velike potražnje zadnjih tjedana dolazilo do njegove povremene nestašice.