Portugal je u užasnoj fazi pandemije koronavirusa, rekao je u četvrtak premijer Antonio Costa. Upozorio je da će trebati nekoliko tjedana da se situacija poboljša, a može se očekivati samo ograničena pomoć iz inozemstva.

S ukupno 668.951 potvrđenih slučajeva zaraze i 11.305 umrlih, uključujući rekordnih 293 u srijedu, Portugal ima najviši sedmodnevni prosjek novozaraženih i mrtvih na milijun stanovnika na svijetu.

Situacija nije "loša" nego je "užasna", kazao je Costa za televiziju TVI.

"Nema smisla hraniti iluziju da nismo suočeni s najgorim trenutkom", rekao je socijalistički čelnik. "A bit ćemo suočeni s njim još nekoliko tjedana, to je sigurno", dodao je.

Više od 20 vozila hitnih pomoći čekalo je u srijedu ispred najveće portugalske bolnice da se u njoj oslobode kreveti. Liječnici drugih bolnica upozoravaju na rizik kolapsa sustava opskrbe kisikom.

Costa je naglasio da se situacija dijelom pogoršala jer je njegova vlada ublažila restriktivne mjere između Božića i Nove godine, no i zbog novog soja virusa, prvo otkrivenog u Velikoj Britaniji, koji se sada proširio državom.

"Svakako je bilo grešaka: često je to bio način na koji sam slao poruku Portugalcima. Kad primatelj ne shvaća poruku, onda je to krivnja glasnika, ne sumnjam u to", rekao je.

Inozemna pomoć

Njemačka je u srijedu objavila da šalje vojne medicinske stručnjake u Portugal kako bi odredili koja mu je pomoć potrebna. Costa je upozorio da Njemačka i drugi europski partneri ne mogu učiniti mnogo i istaknuo da "treba biti oprezan" oko ideje da se pacijenti šalju u druge države.

"Drugačije je za državu s geografskim položajem poput Portugala, između Atlantika i Španjolske, nego za zemlje koje su u središtu Europe i graniče s nekoliko država, pa je prekogranična suradnja češća i lakša", rekao je.

O njemačkoj pomoći Costa je rekao da Nijemci nemaju dovoljno onoga što Portugalu treba, posebno liječnika i medicinskih sestara.

"Imaju respiratore, no oni nam trenutačno ne trebaju jer ih imamo dovoljno", kazao je Costa.