Korona je pogodila i politiku. Predsjednici, ministri i zastupnici, nalaze se u izolaciji. Europske institucije funkcioniraju više manje putem telefonskih konferencija. Ali mnogi se ne snalaze s novim preventivnim pravilima.

Europski ministri prometa na okupu. Koronu neki doživljavaju ozbiljnom prijetnjom, ali domaćin za pravila ne mari. I dok neki tako dezinficiraju svoje uređaje, ministar Oleg Butković grli se, ljubi i rukuje sa svima oko sebe.

Europski šefovi država i Vlada od jučer samo razgovaraju putem video konferencija. Sutra će tako i ministri obrazovanja. A do novog zasjedanja i eurozastupnici.

SDP-ova zastupnica u Europskom parlamentu, Biljana Borzan, kaže da su zavladali paranoja i pretjerivanje. „Sada se svi prebacuju na rad od kuće i dobivam informacije od svojih asistenata da je služba ta preopterećena“, zaključila je Borzan te dodala kako je to posebno točno kada su u pitanju Talijani.

Objašnjava kako se ona s kolegama gleda za pozdrav, ali i kako paze da je između ljudi razmak od jedne prazne stolice.

Hrvatski političari u Saboru se ne boje zaraze

Zastupnici u Hrvatskome Saboru su oprezni, ali većinom ne i prestrašeni. Tako predsjednik MOST-a Božo Petrov kaže da, iako ne trebamo zatvarati oči pred krizom, nema mjesta panici. Isto tvrdi i zastupnik Vlaho Orepić, dok zastupnik talijanske manjine, Furio Radin, ima svoju teoriju.

„Kod nas taj problem slabo postoji jer da virus i dođe ne bi se snašao da pređe od jednog zastupnika do drugog, koliko ih malo ima“, objašnjava Radin.

Joško Klisović iz SDP-a tvrdi da su zastupnici dobili sredstva za pranje ruku i upute kako to raditi, a njegov kolega iz SNAGA-e Goran Aleksić smatra da su za virus spremni. „U Saboru koronavirus traje već tri godine, ali i da ne dođe korona na Markov trg, WC-i su opskrbljeni sredstvima za čišćenje“, kazao je.

Ranije je predsjednik Sabora Gordan Jandroković potvrdio kako su sve međunarodne aktivnosti koje su trebali imati zastupnici otkazane.

Čelnici država nižu gaf za gafom

Nova Pravila zbog koronavirusa još zbunjuju europske lidere. Prvo se zbunila njemačka kancelarka Angela Merkel kad joj je kolega odbio prihvatiti ispruženu ruku. A nizozemski premijer objavio je zabranu rukovanja, pa se rukovao.

Američki predsjednik, iako je bio u kontaktu sa čovjekom zaraženim koronavirusom, nema namjeru testirati se. To mu je i liječnik rekao. „Rekao je da nema razloga to učiniti. Nema simptoma, nema ničega“, objasnio je Trump. Zato su u izolaciji američki senator koji se vozio s njim, kao i francuska ministrica kulture, britanska ministrica zdravstva te talijanski šef oporbe.

HDZ-ovci su prevenciju doslovno shvatili. Tako je na skupu između svih posjetitelja bio razmak od dva mjesta. Stranka je u kampanji, no, i to je koronavirus zaustavio. Premijer skuplja glasove, ali nema rukovanja, osim onda kada se omakne. Kampanja je zbog virusa stopirana do nedjelje i izlaska na birališta.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr