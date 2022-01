Zbog porasta novozaraženih i brzog širenja omikrona, škole odlučuju hoće li prijeći na online nastavu ili je nastaviti provoditi uživo.

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs je u srijedu komentirao epidemiološku situaciju i utjecaj pandemije na održavanje nastave.

''Ne razmišlja se o prelasku svih škola na online nastavu jer niti jedna zemlja u Europi nema zatvorene škole bez obzira na porast COVID pozitivnih slučajeva. Sve škole koje zbog COVID-a imaju poteškoća s izvođenjem nastave prelaze na C model'', odgovorili su iz Ministarstva obrazovanja za Dnevnik Nove TV.

U Gradu Zagrebu najviše je zaraženih učenika koronavirusom, čak 2748, a u Ličko-senjskoj ih je najmanje - njih 33.

Niže je popis škola koje imaju nastavu po C modelu, odnosno online:

Sisačko-moslavačka županija

Osnovna škola Dvor, Ekonomska škola Sisak i Osnovna škola Zorke Sever (od 18.-28.1.2022.) su na C modelu.

Karlovačka županija

Medicinska škola – od 18. do 21. siječnja 2022., Srednja strukovna škola – od 18. do 21. siječnja 2022. godine, Osnovna škola Vidovec (matična škola) – od 17. do 21. siječnja 2022. godine, Osnovna škola Bisag – Model C za učenike predmetne nastave od 18. do 21. siječnja 2022. godine, Osnovna škola Ljubešćica – od 18. do 21. siječnja 2022. godine, Prva gimnazija Varaždin (za razdoblje od 20. do 28. siječnja 2022.) , Osnovna škola Sveti Đurđ (za razdoblje od 20. do 28. siječnja 2022.) i Osnovna škola Sračinec (za razdoblje od 20. do 25 siječnja 2022.) nastavu imaju online.

Po B modelu u toj županiji nastava se provodi u Drugoj gimnaziji Varaždin (za razdoblje od 24.1. do 18.2.2022).

Bjelovarsko-bilogorska županija

Online nastava bit će i u OŠ Đulovac (od 18.-28.1.2022.), kao i u Ekonomskoj i birotehničkoj Školi Bjelovar (19.-26.1.2022.).

Primorsko-goranska županija

Srednja škola "Vladimir Nazor", Čabar, OŠ Srdoči (18.-28.1.2022.) i OŠ ''Sveti Matej'' Viškovo (od 18.-28.1.2022.) imaju nastavu online.

Ličko-senjska županija

OŠ Dr. Jure Turića-predmetna nastava (19.-28.1.2022.) i Strukovna škola Gospić od dana 20. 01. 2022. godine odlučile su se za C model.

Virovitičko-podravska županija

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica (od 18.-28.1.2022.), OŠ J.Kempfa u Požegi - Učenici razredne nastave i posebnih odjela idu redovito u školu (20 razrednih odjela), a učenici predmetne nastave po C modelu (12 razrednih odjela).

U OŠ A.Kanižlića u Požegi od 18 razrednih odjela njih osam po C modelu, a u Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi od prvog do četvrtog razreda nastava se provoditi uživo, prema modelu A, a od petog do osmog do nastava se provoditi online.

Zadarska županija

Tehnička škola Zadar ima nastavu po C modelu.

Osječko-baranjska županija

U navedenim školama nastava se odvija po C modelu:

OŠ "Hrvatski sokol", Podgajci Podravski (1-8 razr)

OŠ Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi (1-8 razr)

OŠ Darda, Darda (1-8 razr)

OŠ Milka Cepelića, Vuka (1-8 razr)

OŠ Dalj, Dalj (1-8 razr)

OŠ Bijelo Brdo, Bijelo Brdo (1-8 razr)

OŠ Dobriša Cesarić (1-8 razr)

OŠ Frana Krste Frankopana (1-8 razr)

OŠ Mladost (1-8 razr)

OŠ Vijenac (1-8 razr)

Gimnazija Beli Manastir,

Prva srednja škola B.Manastir,

Druga srednja škola B.Manastir,

Srednja škola Donji Miholjac,

Ekonomska škola braće Radića Đakovo,

Gimnazija A.G.Matoša Đakovo,

Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo,

Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Strojarska tehnička škola Osijek

I gimnazija Osijek

II gimnazija Osijek

III gimnazija Osijek

Medicinska škola Osijek

Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek

Graditeljsko geodetska škola Osijek

Tehnička škola i prirodosl. gimn. Ruđera Boškovića

Ekonomska i upravna škola Osijek

Ugostiteljsko-turistička škola Osijek

Obrtnička škola Osijek

Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna

Srednja škola Valpovo

Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac

Srednja škola Dalj

Isusovačka klasična gimnazija Osijek

OŠ Šećerana, Šećerana (5-8 razr)

OŠ "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir(5-8 razr)

OŠ "A. Harambašić" Donji Miholjac(5-8 razr)

OŠ Budrovci, Budrovci(5-8 razr)

OŠ "I.G. Kovačić", Đakovo(5-8 razr)

OŠ "Vladimir Nazor", Đakovo(5-8 razr)

OŠ J.A. Ćolnića, Đakovo(5-8 razr)

OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački(5-8 razr)

OŠ Matija Gubec, Piškorevci(5-8 razr)

OŠ kralja Tomislava, Našice(5-8 razr)

OŠ Dore Pejačević Našice(5-8 razr)

OŠ Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac(5-8 razr)

OŠ M.Petra Katančića, Valpovo(5-8 razr)

OŠ Ladimirevci, Ladimirevci(5-8 razr)

OŠ Vladimira Nazora, Feričanci(5-8 razr)

OŠ J.J. Strossmayera, Đurđenovac(5-8 razr)

OŠ Hinka Juhna Podgorač(5-8 razr)

OŠ "Matija Gubec", Čeminac(5-8 razr)

OŠ Popovac, Popovac (5-8 razr)

OŠ Bilje, Bilje(5-8 razr)

OŠ Lug, Lug (5-8 razr)

OŠ Draž, Draž (5-8 razr)

OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće(5-8 razr)

OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac(5-8 razr)

OŠ Vladimir Nazor, Čepin(5-8 razr)

OŠ Miroslava Krleže, Čepin(5-8 razr)

OŠ Ernestinovo, Ernestinovo(5-8 razr)

OŠ Laslovo, Laslovo(5-8 razr)

OŠ Gorjani, Gorjani(5-8 razr)

OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački(5-8 razr)

OŠ Drenje, Drenje(5-8 razr)

OŠ Petrijevci, Petrijevci(5-8 razr)

OŠ J.J. Strossmayera Trnava(5-8 razr)

OŠ Josipa Kozarca, Semeljci(5-8 razr)

OŠ "I. Brlić Mažuranić" Strizivojna(5-8 razr)

OŠ S.S. Kranjčević, Levanjska Varoš(5-8 razr)

OŠ Mate Lovraka, Vladislavci(5-8 razr)

OŠ Ivana Tišova, Viškovci(5-8 razr)

OŠ "Matija Gubec", Magadenovac(5-8 razr)

OŠ "Antunovac", Antunovac(5-8 razr)

OŠ Ante Starčevića, Viljevo(5-8 razr)

Osnovna glazbena škola "Kontesa Dora", Našice(5-8 razr).

Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice , Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, PŠ Karanac, OŠ Zmajevac, OŠ Jagodnjak, OŠ I. Brlić Mažuranić, OŠ Ivan Štark i Centar za autizam ima nastavu po B modelu.

Vukovarsko-srijemska županija

U navedenim školana nastava je po C modelu:

O.Š. D.Trstenjak Posavski Podgajci

O.Š. A.i S.radić Gunja

O.Š. I.Filipović Račinovci

O.Š. Gradište

O.Š. Bršadin

OŠ Stari Jankovci (od 19.-28.1.2022.)

OŠ Vladimira Nazora u Vinkovcima (predmetna nastava)

OŠ Mitnica (od 20.-28.1.2022.)

OŠ Nikole Andrića (od 20.-28.1.2022.)

OŠ Blage Zadre (5.-8.razr) (od 20.-28.1.2022.)

OŠ Dragutina Tadijanovića (5.-8.razr) (od 20.-28.1.2022.)

Po B modelu nastavu provode u O.Š. M.Lovrak u Županji i u Tehničkoj školi Vinkovci.

Splitsko-dalmatinska županija

Nastava po C modelu odvija se u:

OŠ dr. fra. Karlo Balić, Šestanovac do 21.1.2022.

OŠ Studenci, Studenci do 21.1.2022.

OŠ S. Strahimira Kranjčevića, Lovreć do 21.1.2022.

OŠ Ante Anđelinovića, Sućuraj do 22.1.2022.

Srednja tehnička prometna škola Split do 21.1.2022.

OŠ Stjepana Radića, Imotski od 17. do 26. 1. 2022.

OŠ Split 3, Split od 17. do 28. 1. 2022.

SŠ Bol, Bol od 18. do 28.1.2022.

SŠ Fra. Andrije Kačića Miošića, Makarska od 18. do 28. 1. 2022.

OŠ Blatine Škrape, Split od 18. do 28. 1. 2022. ( za učenike od 5.-8. razreda)

SŠ Antun Matijašević Karamaneo, VIS od 19. do 31.1.2022.

OŠ Knez Trpimir, Kaštel Gomilica (od 5. -8.razreda) od 20. do 28. 1. 2022.

Istarska županija

Po C modelu nastava je u:

OŠ-SE Milana Šorga Oprtalj-Portole (17.-21.1.2022.)

SŠ Mate Balota, Poreč (17.-21.1.2022.)

Turističko-ugost. škola Antona Štifanića, Poreč (17.-21.1.2022.)

(OŠ dr. Mate Demarina, Medulin C model samo PŠ Šišan 18-27.01.)

OŠ Fažana (C model samo za predmetnu nastavu 17-21.1.)

OŠ Vladimira Nazora, Vrsar (18-21.1.)

TOŠ Edmondo de Amicis, Buje-Buie (17.-21.1.)

Medicinska škola, Pula (17-21.01.)

Škola primjenjenih umjetnosti, Pula (18-21.01.)

U TSŠ-SMSI Leonardo da Vinci u Bujama nastava se odvija po B modelu.

Dubrovačko-neretvanska županija

OŠ Cavtat, OŠ Janjina, OŠ Mljet i Medicinska škola imaju nastavu po C modelu.

Međimurska županija

OŠ Nedelišće, I. osnovna škola Čakovec (od 18.1.2022. do 24.1.2022.), Područna škola Novo Selo Rok (od 18.1.2022. do 24.1.2022.) i II. OŠ Čakovec od 18. do 24.1.2022. imaju nastavu po C modelu.

Grad Zagreb

OŠ Ivanja Reka - model C (predmetna nastava) i model A (razredna nastava) do 19.01. 2022., OŠ Augusta Šenoe - model C (predmetna nastava) i model A (razredna nastava)18.-28.01. 2022. , OŠ Šestine - model C (predmetna nastava) i model A (razredna nastava)18.-28.01. 2022., OŠ Bartola Kašića - model C (predmetna nastava) i model A (razredna nastava)18.-28.01. 2022., OŠ Kajzerica - model C (predmetna nastava) i model A (razredna nastava)18.-28.01. 2022., OŠ Vrbani - model C (predmetna nastava) i model A (razredna nastava)18.-28.01. 2022., OŠ Ive Andrića - model C (predmetna nastava) i model A (razredna nastava)19.-28.01. 2022., OŠ Borovje - model C (predmetna nastava) i model A (razredna nastava)19.-28.01. 2022., XI. gimnazija - model C 18.-28.01. 2022., Tehnička škola Ruđera Boškovića - model C 19.-28.01. 2022.

Nastava uživo

Šibensko-kninska županija, Brodsko-posavska županija, Koprivničko-križevačka županija, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija nastavu provode po A modelu - uživo.