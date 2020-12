I dalje stižu negativne reakcije poduzetnika na Vladine mjere pomoći. U anketi među 1500 poduzetnika niti jedan nije mjere ocijenio dobrima.

Poduzetnici Vladine mjere ocjenjuju lošima. S druge strane, dio ekonomskih analitičara smatra da su mjere najbolje moguće i da nikako ne treba snižavati PDV.

Ukusne torte i kolači uz tople napitke iz zagrebačke slastičarnice po novim se pravilima mogu samo uzeti za van. Na taj način, izračunala je vlasnica, ne mogu zaraditi dovoljno da bi pokrili troškove hladnog pogona. Uz više od 20 raznih nameta od iznosa boli glava.

"Imamo četiri prostora, tri prodajna i jednu proizvodnju, što znači imam četiri najma, četiri režija i sve to pomnožiti puta četiri pa se toga skupi. Osim plaća, znači, mi moramo oko 250 do 300 tisuća kuna imati za hladni pogon", rekla je vlasnica slastičarnice Žakline Troskot.

Zato nije zadovoljna Vladinim mjerama. Kao ni brojni drugi poduzetnici.

Poduzetnici nezadovoljni mjerama

U anketi Udruge Glas poduzetnika, između 1500 članova čak 68 posto misli kako su mjere nedovoljne. 19 posto misli kako ih treba proširiti, a 13 posto kako su mjere samo promidžbena akcija Vlade. Nitko ih nije ocijenio dobrima.

Kao pravu pomoć priznaju jedino snižavanje stope PDV-a. "Smatramo da nije fer da se sav trošak tog PDV-a prebacuje na građane. Smatramo da to treba biti podijeljeno, da nam ostane više prostora, da možemo imati cijene sukladno tržištu, a da država dobije manje", rekla je Troskot.

S druge strane, ekonomistica s Ekonomskog instituta Zagreb, Maruška Vizek smatra da je država dala optimalnu pomoć te da PDV nikako ne treba snižavati jer je najvažniji porez za punjenje državne blagajne.

"Bilo kakva izuzeća odnosno umanjene stope stvaraju onda presedan i otvaraju pitanja zašto onda ne frizerima, kozmetičarima, zašto ne ovom, zašto ne onome... Jednostavno, s obzirom na strukturu poreznog sustava u Hrvatskoj, to doista nije dobra ideja", kazala je Vizek.

Grad Split ima drugačiju ideju

Drugačiju ideju ima Grad Split koji za vrijeme zatvaranja oslobađa poduzetnike plaćanja zakupa poslovnih prostora i možda komunalne naknade, a sigurno će sniziti cijenu parkinga u središtu grada na jednu kunu, kad ugostitelji ponovno budu mogli otvoriti lokale.

"Grad je mrtav već odavno to svi znamo. To šta su stavili ode kunu to neka obise mačku o rep", poručuje jedan Splićanin.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić poručuje kako neće baš svi ugostitelji propasti bez izdašnije pomoći države kao što tvrde sami poduzetnici.

"Ja sam siguran da neki od njih, koji su išli s velikim investicijama tijekom ove godine, nemaju rezerve. Siguran sam da, s druge strane, neki drugi imaju. Međutim, to ovisi od slučaja do slučaja", kazao je Ćorić.

Ministar uvjerava i kako neke višemjesečne obustave rada za ugostitelje neće biti.

Kardinal Vinko Puljić pozitivan na koronavirus, ima blage simptome

Više se ne gleda državljanstvo: Načelnik uprave za granicu za Dnevnik Nove TV objasnio tko i pod kojim uvjetima može ući u Hrvatsku

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr