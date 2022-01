Velikih promjena neće biti u školama. No u neke se učenici ipak neće vratiti. Prema podacima Ministarstva, na online nastavu prelazi ukupno pet škola - i to u Šibensko-kninskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Kako stvari stoje, broj učenika koji će ujutro zadatke rješavati ispred malih ekrana je i veći - nekoliko škola u zadarskoj županiji putem internetskih stranica obavijestio je učenike kako prelaze na C model nastave. Istu obavijest poslao je i Filozofski fakultet u Splitu.

Ravnateljima škola odgovara model u kojem svaka škola odlučuje na temelju svoje epidemiološke situacije. U ponedjeljak se oko 455.000 školaraca vraća u školske klupe.

Kakva je epidemiološka situacija u obrazovnom sustavu Hrvatske? Prema podacima nadležnog ministarstva u cijeloj Hrvatskoj 4391 učenik trenutačno boluje od COVID-a, a uz njih je bolesno još 1090 djelatnika škola. U samoizolaciji je oko 1638 učenika i 107 djelatnika.

O tim temama je s predsjednicom Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Antonijom Mirosavljević razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

Ne boje se porasta zaraženih

Na pitanje novinara strahuju li ravnatelji da bi sljedećih dana ipak mogao biti boom zaraženih među djecom, odnosno da će pridonijeti rastu brojki, Mirosavljević navodi da se oni toga ne boje.

"Ako do toga i dođe, možemo i sami odlučivati pa ćemo tako i napraviti. Učenicima je mjesto u školskim klupama", objasnila je Mirosavljević.



O tome imaju li problem s pronalaskom stručnih zamjena u školama kada se COVID proširi među djelatnicima, kaže: "Stručne zamjene ne možemo baš uvijek naći. Tu u kraće zamjene uskaču oni koji su slobodni". Dodaje da to ovisi od škole do škole i od situacije do situacije.

"Neke škole mogu pronaći zamjene, neke su u problemima, poput malih škola. U većim školama uskaču jedni drugima, a male škole to ne mogu baš uvijek tako organizirati. Uskaču i ravnatelji, naravno, po potrebi pa predaju svoju struku na zamjeni", istaknula je Mirosavljević.

Par sporazumnih otkaza

Na pitanje što je s djelatnicima koji se ne žele ni cijepiti ni testirati jer su do sada dijeljene opomene pred otkaz, Mirosavljević navodi: "Situacija se smirila".

"Dio ljudi koji se nije testirao se ili cijepio ili je prebolio pa imaju COVID potvrde. Oni koji su se odlučili za sporazumni otkaz su riješeni pa nemamo problema. Tu smo da probleme rješavamo. Problema je bilo u petnaestak škola, a sporazumnih otkaza je bilo svega par", zaključila je Mirosavljević.

