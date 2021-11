Rekordni brojevi novozaraženih, pritisak na bolnički sustav, nove mjere, ali i razmjena uvreda koje si zadnjih dana upućuju ministar obrane Mario Banožić i predsjednik Zoran Milanović.

Mnogo je aktualnih tema, a komentira ih premijer Andrej Plenković.

On je danas u Rijeci, na svečanosti potpisivanja Ugovora o koncesiji za razvoj i gospodarsko korištenje Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala.

Nakon potpisivanja rekao je kako je riječ o velikom projektu, vrijedan 20,5 mlrd. kuna.

Komentirao je nove mjere. Što će biti s onima u javnim službama koji će se odbijati testirati?

"Ono što već govorim šest mjeseci, jedina prava zaštita od COVID-a je cjepivo. Nabavili smo više nego dovoljno cjepiva. Ja se sjećam dana, 10. lipnja, na 42 posto smo bili, osjetili smo pad. Od tada idemo puževim korakom. To nije normalno. To je neobjašnjivo", rekao je premijer,dodavši da je pandemija problem s kojim se nitko od nas nije sreo i cijelom životu.

Pitao se jesu li neke procijepljenije nacije pametnije od Hrvata.

"Je li to zbog nebuloza na društvenim mrežama, je li zbog narušavanja povjerenja u institucije. Četvrti val će uzeti danak zbog onih koji se nisu cijepili. Stožer je zato danas išao na širu primjenu mjera. Što se tiče testova na COVID, nema ničeg jednostavnijeg i kraćeg od testa na COVID", rekao je.

"Ne znam kakav to izgovor možeš nać da to izbjegneš", dodao je. Testiranje će još neko vrijeme biti besplatno, ali "neće trajati unedogled."

Malo o Milanoviću: "Sramotno, uvredljivo, lažno"

Još je jednom komentirao situacije oko Znanstvenog savjeta.

"Nema nitko od njih ovlast je da nitko od njih ne govori u ime Vlade, Trenutkom kad je Znanstveni savjet gotov, njihov autoritet završava. U ime države govore predsjednik Vlade RH, šef Stožera, ravnatelj HZJZ-a, ministar zdravstva. Nitko od njih ne dovodi u pitanje učinkovitost cjepiva", rekao je premijer.

"Ako nakon dvije godine postoje ljudi koji ne shvaćaj da postoji bolest od koje se umire, onda to više nije problem upravljača", dodao je.

Nezaobilazna tema su i Banožić-Milanović.

"Protiv smo privatiziranja vojske, koje se događaju od njega, ne od ministra. Drugo, mi se zalažemo za civilizacijski višu razinu diskursa".

"Jutros se vozim za Rijeku i vidim enormni napad s Pantovčaka na glavnog inspektora obrane preko njegove supruge. Pratite li to?, upitao je novinare.

Hoće li država tražiti poništenje ugovora o prodaji Ine.

"Poduzimamo odgovarajuće trajne radnje. Nema ništa automatizom", rekao je, a potom se razgovor opet vratio na Milanovića.

"Govorimo o čovjeku koji je rekao da je korona karijes. Pa je rekao da ne treba nositi masku. Svojim porukama zbunjuje građane. A on je u Vukovaru rekao da je Banožić lokalni stranački gaulajter. On govori o HDZ-u kao nacističkoj stranci. Nisam čuo da je netko reagirao. To je sramotno, uvredljivo, lažno. Nije dovoljno da krši Zakon o sudovima, Zakon o obrani, nego naziva HDZ koja je dobila povjerenja građana, koja je ima parlamentarnu većinu, nacističkom strankom", kaže premijer.